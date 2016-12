Gemieteter Nikolaus und Herzklopfen

Die Geschichten handeln von Beratungsgesprächen, denen man mit schweißnassen Händen entgegenfiebert - und die dann doch gar nicht so schlimm sind. Sie erzählen von kleinen Brüdern und imposanten Zwei-Zentner-Männern, von Nikolausbesuchen und winzigen Schwindeleien beim Eignungstest. Doch so unterschiedlich die Erinnerungen unserer Leser auch sind: Sie führen nicht nur zur Lösung der Folge 82 unseres Rätsels "Erkennen sie Mannheim?" und damit zum Arbeitsamt in M 3, sondern sind den Erzählern meist noch so präsent, als hätten sie die Begebenheiten erst gestern erlebt.

Mehr als sechs Jahrzehnte liegt er nun schon zurück, der Tag, an dem Manfred Syrer "mit diesem Amt in Kontakt treten musste". Es war noch während seiner Schulzeit im Jahre 1954, als er zu einer Berufsberatung nach M 3 einbestellt wurde. "Schon sehr ängstlich" habe er sich damals auf den Weg gemacht, um ja pünktlich zu sein und den zuständigen Beamten für sich einzunehmen: "Dort wurde ich nun von einem Zwei-Zentner-Mann empfangen. Und mir damaligem Spaghetti-Sultan fiel das Herz in die Hosentasche." Immerhin bekam er drei Vorstellungsadressen: eine von einem Friseur, die zweite von einem Polstereibetrieb und die dritte Stelle als Verkäufer: "Dem Friseur war ich zu klein, und der Polsterer schickte mich wegen meiner Statur gleich wieder heim." Und die dritte Adresse? "Da hatte ich Glück, absolvierte meine Ausbildung und arbeitete viele Jahre dort mit großer Freude."

Weit über die Dauer eines kurzen Beratungsgesprächs hinaus fiel die Verweildauer von Heinz Klee im "Amt, wie man bei uns zu Hause immer sagte" aus. "Ich erinnere mich noch sehr gut an die vielen Sonntagmorgen in den 60er-Jahren in M 3." Und wieso ausgerechnet sonntags? Ganz einfach. Sein Vater, Josef Klee, war viele Jahrzehnte Leiter des Arbeitsamtes. Und wenn er dort noch etwas erledigen musste, dann ging der Schüler Heinz mit und machte im Büro der Sekretärin, die natürlich frei hatte, seine Hausaufgaben. Und beobachtete den Schäferhund des Hausmeisters: "Der durfte sich dort nach Dienstschluss frei bewegen." Und fungierte als Alarmanlage auf vier Pfoten, wie der Viernheimer berichtet.

Gewinner Folge 82 Der "MM" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann von uns in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben folgende Leser gewonnen: Christa Schneider, Ulrike Walter und Heinrich Hofmann. Morgen erscheint Teil 83 von "Erkennen Sie Mannheim?"

Ebenfalls an einen Tag im Jahr 1954 fühlt sich Paul Braun beim Betrachten unseres Rätselfotos erinnert. Er musste damals als Schüler einen Eignungstest für "Interessierte an Metallberufen" absolvieren. Der Gartenstädter sollte damals eine Maschine zusammenbauen, was er auch mit Bravour schaffte. Der Prüfer fragte misstrauisch nach, ob Paul Braun das schon einmal gemacht habe. Was der Junge nicht verraten wollte: Wochen zuvor hatte er diese Aufgabe bereits "beim Benz" mehr schlecht als recht gelöst. "Und deshalb fiel es mir jetzt beim Test ziemlich leicht." Eine kleine Notlüge, doch die Zeiten in den 50er-Jahren seien eben schwer gewesen: "Auf 50 freie Plätze hatten sich 300 Jungs beworben." Doch: Ende gut, alles gut. "Es hat alles geklappt und ich konnte nach der bestandenen Prüfung 30 Jahre lang einen interessanten Beruf ausüben."

Sogar 43 Jahre lang hielten sich Klaus Hinkel und sein Arbeitgeber die Treue. Deshalb erinnert er sich an M 3 nicht wegen einer etwaigen Jobsuche, sondern aus einem ganz anderen Grund. "Wussten Sie, dass das Arbeitsamt zu jener Zeit auch Nikoläuse vermittelte?", fragt er: "Und da ich bei meiner großen Schwester stets der kleine Bruder blieb, hat sie keine Ausgaben gescheut und mir immer einen ins Haus gesendet." Wie schön. "Eigentlich ja. Aber das hat sie auch noch getan, als ich schon 14 war!" Ach, so. "Und ich weiß nicht, für wen der Auftritt peinlicher war - für den Nikolaus oder für mich."