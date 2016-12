Gemopste Golfbälle – Sport trotz Nato-Alarms

Noch gut zu erkennen: So sieht es am Carl-Benz-Stadion heute aus.

Das Stadion an den Rennwiesen in einer Aufnahme aus dem Jahr 1927, der Erbauungszeit der Anlage.

Überwältigend - anders kann man die riesige Resonanz auf unsere Rätselfolge 83 kaum beschreiben. Beim Anblick des Stadions an den Rennwiesen, das später zum Carl-Benz-Stadion werden sollte, sprudelten die Erinnerungen nur so aus den Rätselfreunden hervor. Unsere Leser denken zurück an Eislaufröckchen und kaputte Knie, an Boxkämpfe und an gemopste Golfbälle. Meist geht es aber eben doch um Fußball, um ein denkwürdiges Match des VfR etwa, um Heimspiele der Blau-Schwarzen oder die Herbstmeisterschaft eines "Dorfvereins aus dem Kraichgau", wie uns Frank Streitberger schreibt und dabei das Wort "Hoffenheim" hartnäckig vermeidet. Selbst was in der wirklichen Welt nur schwer vorstellbar ist, "Erkennen Sie Mannheim?" schafft es: Es vereint VfR- und Waldhof-Fans - und sogar Menschen, die Fußball überhaupt nicht leiden können.

Zu den Letzteren zählt sich Steffen Becker selbst, er muss sich aber "in aller Deutlichkeit outen: Fußballbegeistert war ich noch nie". Die Geschichte des Stadions kennt er freilich aus dem Effeff, weiß, dass es 1927 gebaut wurde, ein Jahr aus dem auch unsere Aufnahme stammt.

Erinnerungen an den Schulsport

Dass dort lange Jahre die Bundesjugendspiele abgehalten wurden, daran erinnern sich sehr viele Rätselfreunde. Gerhard Kunkel etwa merkt an, dass er diese schulsportlichen Höhepunkte dort regelrecht "abarbeiten" musste, und Klaus Hinkel weiß noch, dass es immer Streit gab um die Frage, ob der Bundespräsident die Ehrenurkunde nun tatsächlich eigenhändig unterschrieben hatte oder nicht. Manfred Hexamer verbindet Gutes wie Schlechtes mit dem Stadion: "Das Highlight war für mich der Boxkampf im Schwergewicht zwischen dem Hamburger Hein ten Hoff und Jersey Joe Walcott am 28. Mai 1950 vor 25 000 Zuschauern", den der Amerikaner - damals Weltranglisten-Zweiter - nur knapp gewann. Schmerzhaft dagegen die Erinnerung an ein Schulsportfest, bei dem der junge Manfred im 200-Meter-Endlauf stürzte: "Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis meine Knie wieder verheilten", zusammengeflickt hat ihm die übrigens ein "Herr Dr. Flick (der hieß wirklich so) im Theresienkrankenhaus".

Was dem einen die Aschebahn, ist anderen das Eis. Maria Baumgart weiß noch genau, wie schön es war, wenn sie mit ihren Geschwistern im Winter die Schlittschuhe geschnürt hat. Denn die Tennisplätze wurden dann mit Wasser bespritzt und zu Eislaufbahnen umfunktioniert: "Für zehn Pfennig konnte man stundenlang Schlittschuhlaufen. Wir Mädchen auch in Trainingshose, während die Töchter vom damaligen Oberbürgermeister Renninger schon schöne Eislaufröckchen anhatten", weshalb man sie "glühend beneidete".

Fußball auch ohne Eintrittskarte

Lutz Winnemanns Gedanken fokussieren sich auf eine Sportart, die man heute kaum mit dem Stadion verbinden würde: Golf. Auf den Rennwiesen war bis 1975, zur Bundesgartenschau, ein Club zu Hause, "ich kann mich noch gut erinnern, wie wir als Lausbuben hinter dem Pflanzenschauhaus über den Hügel neben der Tribüne heimlich auf die Rennwiese gepirscht sind, um ein paar Golfbälle zu ergattern". Die wurden dann ausgewickelt, "in manchen waren kleine, richtig gute 'Dopsbälle' enthalten".

Martin Riehles ist ein glühender Fußball-Fan, sein erstes Spiel war das Duell VfR Mannheim gegen Bayern Hof im Jahr 1966. Er und sein Schulfreund konnten, obwohl sie all ihre Taschen auskramten, den Eintrittspreis von zwei Mark für zwei Karten nicht zusammenbringen, sondern nur 1,87 Mark. Der Kassierer hatte dennoch ein Einsehen: "Er forderte uns auf, den Betrag in den hölzernen Ball für Spenden zu werfen. Daraufhin gab er dem Ordner ein Zeichen, dass das in Ordnung geht mit uns beiden."

Edwin Darmstädter war sogar mal als Bundeswehrsoldat im Einsatz im Stadion: "Beim Regiment-Sportfest mussten wir Zeiten und Weiten messen." Dass es zeitgleich plötzlich Nato-Alarm gab, störte die Truppe nicht weiter - "das Sportfest ging vor". Sport ist Frieden.