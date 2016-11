Gesucht: Qualifizierte Fachkräfte

In der Pharmabranche wie in anderen Industriezweigen ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal groß.

Aus Unternehmer-Sicht scheint die Welt in Mannheim schwer in Ordnung zu sein. Das ergibt sich jedenfalls aus einer Firmen-Befragung im Auftrag der Stadt. Mit dem Standort zeigen sich darin 58 Prozent eher zufrieden, 28 Prozent sogar sehr zufrieden. Zwölf Prozent haben "teils/teils", angegeben. Eher unzufrieden sind lediglich zwei Prozent, ganz unzufrieden ist sogar nur eines.

Für die Erhebung hat die Mainzer LQM Marktforschung von den rund 8700 in Mannheim ansässigen Unternehmen 1300 um Telefoninterviews gebeten. Rund 40 Prozent hätten mitgemacht, sagt LQM-Geschäftsführerin Ute Kerber. Das sei ein relativ hoher Wert: "In Kommunen, in denen das Tischtuch zwischen städtischer Wirtschaftsförderung und Wirtschaft zerschnitten ist, sieht das ganz anders aus."

Gewerbesteuer als Hauptärgernis

Gefragt nach den Details, fällt die Zufriedenheit recht unterschiedlich aus (siehe Grafik). Am besten gefällt den Firmen die Nähe zu ihren Kunden sowie die Lebensqualität. Am meisten missfällt ihnen dagegen die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes. Der liegt mit 430 Prozent zwar deutlich über dem baden-württembergischen Schnitt (347), ist aber genauso hoch wie in Karlsruhe und nur geringfügig höher als in Stuttgart (420). Dass bei Umfragen am stärksten die eigene Besteuerung beklagt werde, sei nicht ungewöhnlich, sagt Kerber. Vermutlich hätten auch die Berichte über die zuletzt in Mannheim stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen die Unzufriedenheit der Unternehmer erhöht.

Relevanter sind aus Sicht der Stadt Klagen in anderen Bereichen: Auch mit den Angeboten an Gewerbeflächen und Fachkräften sind einige Firmen weniger zufrieden. Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch setzt darauf, dass sich das Problem mit den fehlenden Flächen im Zuge der Konversion - also über die ehemaligen US-Kasernen - löst. Um Fachkräfte in großer Zahl nach Mannheim zu locken, bedürfe es indes vor allem "mehr bezahlbarem Wohnraum für Familien".

Den meisten Bedarf hätten Unternehmen hier "im Mittelbau", ergänzt Kerber. Beim Führungspersonal gebe es weniger Probleme, bei Berufseinsteigern wirke sich die Nähe zu den Universitäten der Metropolregion positiv aus, so die LQM-Geschäftsführerin.

Auch die städtische Wirtschaftsförderung soll und will bei der Personal-Gewinnung helfen. Leiterin Christiane Ram verweist etwa auf Aktivitäten wie jüngst die "lange Nacht der Unternehmen". Zudem stehe man Firmen auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beratend zur Seite.

Erfreut über Investitionen

Diese Unternehmensbefragung hat die Stadt nun zum dritten Mal gemacht. Das erste Mal war 2012, das zweite 2014. Dabei ist die Zufriedenheit mit wenigen Ausnahmen (Gewerbesteuer, Flächen) auf hohem Niveau gestiegen. Auch die Leistungen der städtischen Wirtschaftsförderung beurteilen drei Viertel der Firmen positiv. Darüber zeigt sich Ram zwar erfreut. Sie betont jedoch, dies sei "kein Ruhekissen". Vor allem wolle man die direkten Kontakte zu Unternehmern stärken.

Als Beleg für die Attraktivität des Standorts wertet Grötsch nicht zuletzt die hier getätigten Investitionen: So habe Daimler in den vergangenen drei Jahren insgesamt 500 Millionen Euro ins Benz-Werk gesteckt, bis zum Jahr 2020 solle dieselbe Summe noch mal folgen. Roche investiere in ähnlicher Größenordnung. Auf der anderen Seite stünden die Probleme in den Niederlassungen bei Alstom und General Electric. Aber bei global agierenden Konzernen "sind die Möglichkeiten der Stadt nun mal sehr begrenzt".