Getränkekartons, Plastik, Metall ab Montag in die Wertstofftonne

Alle Bilder anzeigen Andrea Schwirtlich aus Feudenheim stellt ihre letzten gelben Säcke raus. Weil Raben die immer wieder aufgepickt haben, ist sie froh über die Wertstofftonne. © Prosswitz Schon 2012 gab's Ärger mit dem Gelben Sack (v.l.): Marvin Aryee und Kay Unold von der städtischen Abfallwirtschaft sorgten damals für Ordnung. © Rittelmann

Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen - am Montag, 2. Januar, werden die ersten der rund 50 000 neuen Wertstofftonnen für Plastik-, Verbundstoff- und Metall-Abfälle geleert, wie berichtet in der Neckarstadt-West und auf der Schönau. Gut drei Millionen Euro wurden in die Tonnen und drei neue Müllautos investiert. Die letzten Gelben Säcke werden heute und am Samstag, 31. Dezember, turnusgemäß abgeholt - zum Beispiel in Feudenheim bei Andrea Schwirtlich. Wer allerdings noch Säcke hat und im neuen Jahr versehentlich statt der Tonne auf die Straße stellt, hat gute Chancen, dass die Müllwerker sie trotzdem mitnehmen. Wir haben noch einmal wichtige Fragen und Antworten zum Thema Wertstofftonne und Gelber Sack zusammengefasst.

Warum teilen sich die Stadt und ein Privatunternehmen die Entsorgung der Wertstofftonne?

Nach den bisherigen Erfahrungen sind etwa ein Fünftel (22 Prozent) des Inhalts im Gelben Sack nicht mit dem grünen Punkt gekennzeichnet. Die Entsorgung dieses Abfalls muss die Stadt sicherstellen und aus dem Müllgebührentopf finanzieren. Deswegen teilen sich Stadt und Privatentsorger die Aufgabe im Verhältnis 22 zu 78 Prozent und gehen dabei nach dem Gebietsverteilungsmodell vor: Die Stadt entsorgt in der Neckarstadt und in einigen Bezirken im Norden Mannheims, das übrige Stadtgebiet betreut die Firma Knettenbrech und Gurdulic.

Noch Fragen zur Wertstofftonne? Bei weiteren Fragen zu Verpackungsabfällen, stoffgleichen Nichtverpackungen, zur Wertstofftonne oder zum Gelben Sack kann man sich im Mannheimer Norden an den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb und im Süden des Stadtgebiets an den Privatentsorger Knettenbrech und Gurdulic wenden. Knettenbrech und Gurdulic, Verbindungskanal Linkes Ufer 43-45, Tel. 0621/15 04 19 21, 68159 Mannheim, E-Mail: lvp-mannheim@knettenbrech-gurdulic.de, Internet: www.knettenbrech-gurdulic.de Abfallwirtschaft Mannheim, Käfertaler Straße 248, 68167 Mannheim, Tel. 0621/293 83 73, Email: abfallwirtschaft@mannheim.de, Service-Rufnr. 115, Fax: 0621/2 9370 10, Internetadresse: www.abfallwirtschaft-mannheim.de. Die Abfuhrtermine finden sich im Abfallkalender der Stadt, der in die Briefkästen gesteckt wurde. Kalender mit allen Terminen und Infos kann man online selbst erstellen unter abfallkalender.mannheim.de. Fürs Smartphone gibt's zudem die App AbfallMA. Unter der Behörden-Rufnummer 115 kann man ein gedrucktes Exemplar anfordern. Was in die Tonne kommt: Alle Verpackungen, die bisher im Gelben Sack gesammelt wurden, sowie Kunststoffeimer, Wäschekörbe, Spielzeug aus Kunststoff, Töpfe, Pfannen und Eisenwaren wie Nägel und Schrauben. lang [mehr...]

In welchen Größen gibt es die Wertstofftonne?

Es gibt sie mit 240 und 1100 Liter Inhalt. Die kleine Tonne hat zwei Räder, die große vier. Andere Behältergrößen sind aufgrund der Vorgaben des Dualen Systems in den Verträgen mit der Stadt und der Firma Knettenbrech nicht vorgesehen.

Gab es Probleme mit der Lieferung der Tonnen?

Bei zwei bis drei Prozent der mehr als 40 000 Mannheimer Haushalte, so Karl-Heinz Senk von der Entsorgungsfirma Knettenbrech und Gurdulic, gibt's noch Probleme. An die 1000 "Baustellen" also, die noch abgearbeitet werden müssen. "Da, wo mehrere Nachbarn bereits gemeinsam eine Altpapiertonne nutzen und dies auch mit der Werststofftonne so halten wollen, oder wo durch Bau- und Abrisstätigkeit Adressen dazu kamen oder weggefallen sind, müssen wir noch nachbessern", sagt Senk. Bei der Stadt schätzt man den Nachbearbeitungsbedarf als "wesentlich geringer" ein.

Ist die Wertstofftonne für den Nutzer kostenlos?

Für die neue Tonne wird, genauso wie bisher für den Gelben Sack, keine zusätzliche Müllgebühr fällig. Eine Erhöhung der Gebühren ist vorerst auch nicht geplant. Allerdings bezahlt man als Verbraucher für die Entsorgung der Verpackungen bereits beim Kauf von Produkten mit dem grünen Punkt nach Schätzungen pro Person und Jahr rund elf Euro über die Verkaufspreise der verpackten Waren.

Wie viele Gelbe Säcke passen in die kleine Wertstofftonne?

In die 240-Liter-Wertstofftonne passt den Angaben zufolge der Inhalt von etwa sechs Gelben Säcken. Die Abfälle sollten lose in die Tonne gegeben werden, um das Volumen des Behälters optimal auszunutzen. Man kann aber selbstverständlich auch Abfälle zuerst in einen gelben Sack und diesen dann in die Tonne geben. Neue Säcke sind allerdings nicht mehr erhältlich.

Muss ich die Tonne am Abholtag selbst herausstellen?

Die kleine Tonne muss der Eigentümer bis 6.30 Uhr an den Gehwegrand stellen und nach dem Leeren wieder entfernen. Für die große gilt der Vollservice: Sie wird vom Entsorger vom Grundstück geholt und zurückgestellt. Allerdings wird eine noch nicht genau bekannte Gebühr fällig, wenn die große Tonne weiter als 15 Meter zum Müllauto transportiert werden muss.

Was ist, wenn ich keinen Platz für die Wertstofftonne habe?

Die Stadt geht davon aus, dass es für die weit überwiegende Zahl der Haushalte Lösungen gibt. Nach der Rechtslage sind die Bürger verpflichtet, die Wertstofftonne anzunehmen und auf dem eigenen Grundstück unterzubringen. Ein Standplatz im öffentlichen Raum, etwa auf dem Bürgersteig, ist praktisch ausgeschlossen. Dafür wäre theoretisch eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Dass die Stadt diese Erlaubnis im Einzelfall auch erteilt, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Was mache ich, wenn die bereitgestellte Tonne nicht reicht?

Die Stadtverwaltung schlägt vor, den Mehr-Abfall in einem Recyclinghof abzugeben oder eine zusätzliche Tonne aufzustellen (jeweils kostenlos). Eine 14-tägige Leerung wird ebenfalls angeboten, sie kostet aber 45 Euro pro Monat.