Gleis 12 ab sofort in Betrieb

Bahnsteig 12 am Hauptbahnhof Mannheim ist seit Montagmorgen in Betrieb.

Pünktlich um 6.50 Uhr gestern früh fuhr der erste fahrplanmäßige Zug, eine S-Bahn - aus Gleis 12 in Richtung Karlsruhe - der neue Bahnsteig F, an dem seit Jahren gebaut wird, ging damit erstmals in Betrieb. Ganz fertig, so erläuterte Stefan Geckle von der Deutschen Bahn DB Netz AG, ist die Erweiterung des zentralen Bahnknotenpunkts Mannheim indessen noch nicht. Bis August 2017 folgen noch das Gleis 11, das an der nördlichen Bahnsteigkante der neuen Passagier-Plattform liegt, sowie Umbauten am bestehenden Gleis 10. Insgesamt kostet der Bahnhofsumbau 45,5 Millionen Euro.

Suezkanal wochenweise gesperrt

Der Suezkanal, die Tunnelstraße unter dem Hauptbahnhof, bleibt ein weiteres Jahr für den Autoverkehr gesperrt. Dies kündigte Geckle an. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Unterführung weiterhin nutzbar, allerdings stehen bis zur endgültigen Fertigstellung der Unterführung unter den neuverlegten vier Gleisen südlich der Bahnsteige noch drei Vollsperrungen an: vom 9. Januar bis 17. Februar, vom 4. bis 14. April und vom 15. bis 19. Mai 2017. Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte die Pressestelle der Bahn in Stuttgart mit, dass der Autoverkehr ab Januar 2018 dann wieder ungehindert durch den Tunnel fahren könne.

Erweiterung des Hauptbahnhofs Der Bahnsteig F soll die S-Bahnlinie 8 (Schwetzingen-Karlsruhe), die Regionalbahn-Züge RE1 (Trier-Saarbrücken-Mannheim) und RE6 (Mainz-Mannheim) aufnehmen. Insgesamt will die Bahn AG Nah- und Fernverkehr im Hauptbahnhof voneinander trennen und für die Fahrgäste verlässlich auf verschiedene Bahnsteige legen. Das 45,5 Millionen Euro teure Bauvorhaben umfasst die Verlängerung (12,5 Meter) und Erneuerung (25 Meter) der Tunnelstraße sowie die Neuverlegung von Verkabelungen und Gleissträngen. Unter anderem werden 16 Weichen und 1800 Meter Gleis neu verlegt. Unter www.ausbau-rheinneckar.de finden sich ausführliche Infos. lang

Bis Ende August 2017 soll auch der jetzt teilweise eröffnete neue Bahnsteig komplett mit Überdachung, Rolltreppen und Aufzügen fertig werden, so Geckle. Für Bahnsteig, Gleiserneuerungen und Erweiterung des Suezkanals sowie des westlichen Fußgängertunnels unter den Bahnsteigen gibt die Bahn AG insgesamt rund 45,5 Millionen Euro aus: "Eine der wichtigsten Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt", freute sich Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht über den planmäßigen Fortgang der Bauarbeiten.

Mehr als 100 000 Reisende und Besucher frequentieren den Mannheimer Hauptbahnhof pro Tag, rund 650 Personenzüge werden innerhalb des 24-Stunden-Zeitraums abgefertigt. Hinzu kommen zahlreiche Güterzüge, die den Hauptbahnhof durchqueren.

Geplant ist zudem, nach dem Abriss der Feuerwache Mitte - die demnächst in einen Neubau an der Neckarauer Straße verlegt wird - in fernerer Zukunft ein Portalgebäude auf der Südseite des Hauptbahnhofs im neuen Glücksteinquartier zu errichten - auf einem dort geplanten Lindenhofplatz. In dem Portalgebäude sollen, so der regionale DB-Bahnhofsmanager, Hans-Jürgen Vogt, auch Kiosks, Einzelhandel und Fahrradstellplätze für Reisende und Pendler angeboten werden.

Nicht realisiert werden könne indessen die "Durchbindung", also die Verlängerung eines zweiten Fußgängertunnels unter dem Hauptbahnhof hinüber zum neuen Glücksteinquartier. "Kostengründe", so Erster Bürgermeister Specht und Bahnmanager Geckle unisono. Dafür hatte man von städtischer Seite den sogenannten Posttunnel ins Auge gefasst, die nicht für die Öffentlichkeit freigegebene Unterführung am Ost-Ende der Bahnsteige. Die Stadt könne den Ausbau nicht finanzieren, weil dies Aufgabe der Bahn sei; die Bahn könne es wiederum nicht, weil der bestehende Fußgängertunnel vom Eisenbahnbundesamt als ausreichend und auch für Notfälle als sicher eingestuft werde.

Bis zur endgültigen Fertigstellung der Aufzüge und Rolltreppen sind der neue Bahnsteig F und das Gleis 12 bereits barrierefrei erreichbar - über eine provisorische Brücke vom Nachbarbahnsteig E aus. Das Betriebskonzept für den erweiterten Hauptbahnhof Mannheim stehe zwar noch aus, so Vogt. Wenn am Ende des kommenden Jahres alles fertiggestellt ist, wolle er aber Fern- und Nahverkehr auf den dann sechs Bahnsteigen so "entflechten", dass auch der Fußgängertunnel dauerhaft entlastet werde.