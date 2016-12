Gospel-Songs zum „MM“-Geburtstag

Die Jackson Singers bei einem Gospelkonzert im Bürgerhaus in Bürstadt. Am Sonntag gastiert die Truppe zum "MM"-Geburtstag in der Christuskirche.

Der "Mannheimer Morgen" feiert Geburtstag, die Zeitung informiert über Stadt und Region seit 70 Jahren - und die "MM"-Leser können mitfeiern: Um das freudige Ereignis gebührend zu zelebrieren, hat die Zeitung für Sonntag, 4. Dezember, um 18 Uhr, die Jackson Singers in die Christurkirche nach Mannheim eingeladen. Die Formation steht als Chor für qualitativ hochwertige Gospelkonzerte, Lebensfreude und Rhythmusgefühl. Schon seit Anfang der 80er Jahre gibt es die Jackson Singers. Sie wurden aus den besten Sängerinnen und Sängern des 40-köpfigen Chors der Martin Luther King Singers in der Schweiz gegründet. Seitdem hat sich die Formation weltweit einen Namen gemacht.

"Oh Happy Day" im Programm

The Jackson Singers stehen unter der Leitung von Sänger, Pianist, Komponist und Arrangeur Randall G. Taylor, der seit 2013 das Erbe und die Tradition von Chor-Gründer Robert De Witt Jackson weiterführt. Selbstredend stehen in ihren Konzerten bekannte Stücke wie "Oh Happy Day" und "Amazing Grace" auf dem Programm, aber auch seltener vorgetragene Gospels und Spirituals, die den Gassenhauern in Anrührung und Inhalt in nichts nachstehen. Ihre Interpretation, die Lebensfreude und Lobpreisung, die sie transportieren, hat die Jackson Singers schon in unzählige Kirchen, Hallen und Säle geführt, aber auch im Fernsehen waren und sind sie ein gerngesehener Gast - ganz gleich, ob bei Gottschalk, Carell, Biolek oder Kulenkampff, wo sie teils mehrfach hin eingeladen wurden, um ihre Kraft und Qualität zu verbreiten. Das wissen auch große Musikstars zu schätzen und griffen bereits des Öfteren auf den Chor oder einzelne Mitglieder als Unterstützung zurück, etwa Peter Hoffmann, Milli Vanilli, Meatloaf und sogar der King of Pop, Michael Jackson.

Dennoch ist es nicht der kommerzielle Erfolg, der den Chor und seine Mitglieder alleine antreibt. Vielmehr haben sich die Sängerinnen und Sänger der Gotteszuversicht, Lebensfreude und Hoffnung verschrieben, die schon immer im Mittelpunkt der Lieder standen, die die schwarzen Sklaven aus Afrika mit nach Amerika brachten und die längst zur musikalischen Tradition geworden sind. The Jackson Singers präsentieren diese Kirchenlieder des schwarzen Amerika voller Ausdruck und Inbrunst - getreu ihrer Überzeugung: "Wir wollen durch Gesang und entsprechendes Handeln versuchen, diese Welt so zu verändern, dass sie zu einem besseren Ort für uns alle wird." Das erleben die Besucher ihrer Konzerte hautnah und so erbaulich, dass die Stimmung weit über den Abend hinausgetragen wird und nachwirkt. Gerade in der Adventszeit, die mitunter immer wieder von Hektik geprägt ist, obschon wir uns jedes Jahr vornehmen, sie besinnlich und entspannt zu erleben, ist das ein musikalischer wie emotionaler Segen.

Bei einem Auftritt der Jackson Singers versammeln sich die starken Stimmen zu einem großen Ganzen, das unter die Haut geht und das Kirchenschiff wohl bis unter das Dach füllen wird - auch beim Geburtstagskonzert des "Mannheimer Morgen."