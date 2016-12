Gospelklang dringt tief ins Herz

Zu seinem 70. Geburtstag hat der "Mannheimer Morgen" seinen Lesern ein Geschenk gemacht. In der Reihe "Jazz im Quadrat" gab es am Sonntagabend ein ganz besonderes Konzert: Die Jackson Singers boten in der ausverkauften Christuskirche authentischen Gospelgesang und stimmten das Publikum so auch auf die Vorweihnachtszeit ein.

In blauen Gewändern traten die Jackson Singers in den Altarraum, der bunt beleuchtet war. Der in der Schweiz beheimatete Chor setzt sich aus vier Männer- und vier Frauenstimmen zusammen, Randall G. Taylor ist der Kopf des Ensembles, er singt, begleitet am Klavier und arrangiert sämtliche Stücke. Mit "Every praise is to our God" begann das Programm, und das Publikum wurde zu einem wundervollen Abend voller Gospelmusik eingeladen. Die Sänger moderierten dabei abwechselnd durch das Programm, mal in Englisch und mal in Deutsch.

Mitsingen und tanzen

"Es gibt hier genug Platz zum Aufstehen und tanzen. Das hier ist kein Konzert zum Sitzen. Ich will, dass sie mitsingen", forderte der Tenorsolist die Gäste auf. Und schon beim zweiten Stück spürte man, dass die Musik der Jackson Singers aus dem Herzen kam und auch in die Herzen der Zuhörer drang. "I go to the Rock" war ein Stück, das durch die rauchige, kraftvolle Stimme der Solistin lebte. Und schon bei "Swing low, sweet chariot" klatschte das Publikum beherzt mit.

An einem Abend wie dem zweiten Advent durften natürlich auch die weihnachtlichen Melodien nicht fehlen. Und die Jackson Singers wussten genau, womit sie das Mannheimer Publikum erreichten. Mit "Stille Nacht" in drei Sprachen gab es die ersten Wellen von Gänsehaut-Gefühl im Publikum. Ob auf Englisch, Deutsch oder Suaheli - dieses Lied verkörpert die Weihnachtsstimmung wie sonst kein anderes. Und die Jackson Singers boten Vokalkunst auf allerhöchstem Niveau. Nur als das Publikum die deutsche Strophe mitsingen sollte, wurde es ganz leise in der Christuskirche. So ganz trauten sich die Mannheimer nicht, dem hervorragenden Chor als Hintergrundgesang zu dienen.

Die Jackson Singers können eines ganz besonders gut: mehrstimmigen A-cappella-Gesang. "I open my mind to the Lord" war eines dieser herausragenden Stücke, bei dem sie ihr großes Können richtig entfalten konnten. Auch in Disney-Filmen kommen manchmal wundervolle Gospelsongs vor. "Hakuna Matata" aus dem Film "König der Löwen" ist so eines. Auf deutsch bedeuten die Suaheli-Worte "Mach dir keine Sorgen", und auch hier war wieder die Mitarbeit des Publikums gefragt. Manchmal war es das Singen, manchmal waren es Aufstehen, Klatschen oder Winken: Die Jackson Singers bezogen ihr Publikum auf charmante Weise ins Programm ein, was vom Publikum mit lauten Beifallsstürmen gedankt wurde. Bei einigen Soli standen einzelne Gäste auf und klatschten besonders herzlich.

Ein Stück, auf das viele im Publikum schon gewartet hatten, war "Amazing Grace". Die Sopran-Solistin sang es auf eine ganz eigene Art -kraftvoll und sehr rhythmisch. Langer Beifall war ihr dafür gewiss. "Joy to the World" ist ein klassisches englisches Weihnachtslied aus der Feder des Komponisten Georg Friedrich Händel. Die Jackson Singers sangen es in einer überragenden A-cappella-Version.

Weihnachtliche Stimmung breitete sich in der Christuskirche aus. Auch beim nächsten Stück gab es nur ganz spärliche Schlagzeug-Begleitung. Doch Gospelmusik bedeutet nicht nur stille Töne, sondern auch laute und rhythmische Gesänge. "Michael rode a boat ashore" und "This little light of mine" gehörten in diese Kategorie.

Weihnachtslied als Zugabe

Randall G. Taylor stellte fest: "Live bedeutet nicht tot. Atmet ihr noch?" Er forderte das Publikum nochmals zum Mitmachen auf. "Ich weiß, in Deutschland respektiert man die Künstler auf der Bühne. Das gilt aber nicht für Gospelkonzerte", animierte er die Mannheimer, doch noch etwas temperamentvoller mitzugehen: "Wer jetzt sitzen bleibt, hat entweder Bauchweh oder Ohrenschmerzen." Und beim anschließenden "Kuba Yah" hatte er dann tatsächlich das gesamte Publikum auf seiner Seite.

Nach langanhaltendem Schlussapplaus gab es noch ein Weihnachtslied als Zugabe, bei dem wieder alle mitsingen konnten: Mit "Feliz navidad" verabschiedete sich ein hervorragender Gospelchor in der Christuskirche von seinen begeisterten Zuhörern.