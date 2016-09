Große Hoffnung auf Hilfe

Zeigen das neue, von Michael Dressler gestaltete Plakat (v.l.): Heinz Dingeldein, Gertraud Merz, Karlheinz Merz, Volker Dressler und Marcus Merz vom Blumepeter-Organisationsteam des Feuerio am Wasserturm, wo in genau drei Wochen zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" gefeiert wird.

Ab nächster Woche hängen die Plakate, gefeiert wird am Samstag, 24. September - doch die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten. Ab heute begleitet der "MM" aber wieder drei Wochen lang mit täglicher Berichterstattung die Vorbereitungen für das Blumepeterfest, das große Fest des Feuerio zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" für Menschen in Not, das ganz allein auf Spenden basiert.

Ob es wieder ein Auto als Hauptgewinn der Tombola gibt? Ob viele Geschäftsleute und Kultureinrichtungen genügend Gewinne stiften, Großkonzerne sich großzügig zeigen, Kleingewerbetreibende ihr Scherflein beitragen, Künstler zum Mikrofon greifen, Hausfrauen Kuchen für den guten Zweck backen oder Ehrenamtliche mit anpacken?

Alles ist gestiftet

Der in dieser Form einzigartige Grundgedanke dieses Festes ist es, dass es allein auf Spenden und ehrenamtlicher Mitarbeit beruht. Alles, was an diesem Tag gegessen und getrunken wird, ist gestiftet, jede Bierbank, auf der die sicher wieder zahlreichen Besucher sitzen, jedes Zelt, jeder der Tombolapreise - all das steuern Firmen "fer umme" bei, ohne Rechnung, und auch zahlreiche Künstler treten ohne Gage auf; doch gegen Spendenquittung.

Nur so ist der hohe Erlös möglich - in den vergangenen Jahren meist ein Betrag um die 40 000 Euro. Die bilden einen ganz wichtigen Grundstock der Arbeit des "MM"-Hilfsvereins und seiner Aktion "Wir wollen helfen". Die kann damit das ganze Jahr in Not geratene, arme, alte wie junge, alleinstehende oder kranke Menschen wie Familien unterstützen, um ihr Schicksal wenigstens etwas zu lindern, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Gerade zu Weihnachten gibt es für Menschen mit äußerst karger Rente oder Kinder, an die sonst niemand denkt, ein Geschenk, um ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden.

Es waren Mitglieder des Feuerio, von denen einst die Idee zu dieser Veranstaltung kam. Der "Mannheimer Morgen" stiftete 1966, als er 20 Jahre alt wurde, der Stadt und ihren Bürgern einen Brunnen und dazu eine Skulptur - den Blumepeter. Nun war der echte "Blumepeter", der Blumenverkäufer Peter Schäfer (1875-1940), ein armer Tropf, körperlich wie geistig zurückgeblieben. Oft das Gespött seiner Zeitgenossen, zog er durch Kneipen und verkaufte kleine Sträußchen. Aber weil er schlagfertig, wenn auch derb, gewesen sein soll, wurde aus dem "Blumepeter" in der Nachkriegszeit eine Symbolfigur des Mutterwitzes, der die Mannheimer ja auszeichnet.

Zur Einweihung des Denkmals gab es ein Fest, im Jahr darauf wieder - das "Blumepeterfest", das nun zum 49. mal gefeiert wird; stets zugunsten jener Menschen, die wie einst der Blumepeter auf der Schattenseite des Lebens stehen.

"Zum 50., zum Jubiläum, werden wir etwas besonders Schönes machen", kündigt Bodo Tschierschke an, Präsident von Mannheims größter und ältester Karnevalsgesellschaft, an. "Mehr als nur Fasnacht" ist ihr Motto, "und wir machen das gerne, weil wir uns gerne einbringen und einsetzen, für Mannheim, für diese Stadt und auch alle Bürger, denen es sonst nicht so gut geht". Dabei sei es, räumt er ein, "immer schwieriger zu stemmen": "Aber wir stellen uns der Herausforderung!"

In erster Linie ist es Vizepräsident Volker Dressler, der sich unermüdlich dieser Herausforderung stellt, sie zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hat - in diesem Jahr intensiver von Marcus Merz unterstützt. Als "Mister Blumepeter" des Vereins ist Dressler der Mann, der keine Sommerpause hatte, für dieses Fest viel koordiniert, initiiert, telefoniert.

Viele packen mit an

Aber natürlich hilft der ganze Verein, kümmert sich ein Team um Familie Merz um die Tombola, der Technikstab von Michael Baake um die ganze Ausrüstung, sucht Kultusminister Stefan Hoock "fer umme" auftretende Künstler, dürfen Wirtschaftsstab, Ex-Prinzen, Elferräte und Senatoren nicht fehlen, dazu zahlreiche weitere helfende Hände, etwa von Reservisten der Bundeswehr, Freiwilliger Feuerwehr, THW, DRK, Johannitern und vielen mehr.

"Es ist für alle Aktiven alljährlich eine wahre Mammutaufgabe", so Dressler, "der sich aber der Feuerio gerne stellt". Er hoffe nun nur, "dass gerade in Zeiten eines gewissen Hypes um Willkommenskultur und ähnliches niemals übersehen wird, dass auch in Mannheim, also mitten unter uns, Menschen leben, die Not leiden oder unverschuldet in Not gerieten, die nichts zu feiern haben und denen die Aktion helfend unter die kraftlosen Arme greift", so Dressler. Doch Feuerio und "MM" wissen: Wenn es um den Blumepeter geht, können wir uns auf die großzügigen Herzen der Mannheimer verlassen. Dafür schon heute: Danke!