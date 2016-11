Große Mehrheit gegen Alkohol auf Paradeplatz

Alle Bilder anzeigen Der Paradeplatz als Treffpunkt, um Bier, Wein und Schnaps zu trinken: Im Sommer waren zeitweise bis zu 20 Personen gleichzeitig da. © Tröster

Der Paradeplatz ist für die Mannheimer eine Art "gute Stube" - "und da wollen sie keine Trinkgelage haben". So jedenfalls liest Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen das Ergebnis des "MM"-Bürgerbarometers zu einem Alkoholverbot auf dem Paradeplatz. 77 Prozent der Befragten haben sich dafür ausgesprochen, dort das Trinken von Bier, Wein und Schnaps zu verbieten. Das Besondere dabei: Grundsätzlich sind die Mannheimer toleranter, was den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit angeht. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen sagen, dass sie das stört. Beim Paradeplatz allerdings, da ist die Haltung sehr entschieden.

Für die repräsentative Exklusivumfrage im Auftrag dieser Zeitung hat die Forschungsgruppe Wahlen 1033 Mannheimerinnen und Mannheimer befragt. Die Situation auf dem Paradeplatz erregt seit einiger Zeit die Gemüter, weil sich dort immer mehr Trinker aufgehalten haben - im Sommer waren es zeitweise bis zu 20 Personen gleichzeitig.

CDU-Kreischef Nikolas Löbel hatte sich im September für ein Alkoholverbot dort ausgesprochen. Bei den anderen Parteien stieß die Forderung auf ein geteiltes Echo: Die Mannheimer Liste unterstützte den Vorschlag, die SPD wollte ein Verbot zumindest nicht ausschließen. Grüne und Linke sprachen sich dagegen aus - ihre Begründung: Dann suchten sich die Trinker andere Orte.

Bevor die Stadt ein Alkoholverbot verhängen kann, muss die Landesregierung dafür erst das baden-württembergische Polizeigesetz ändern. Wann das passiert, ist derzeit unklar. "Es gibt dafür noch keine konkrete Zeitschiene", erklärt ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage. "Es wird aber nicht erst zum Ende der Legislaturperiode passieren."

Wie das Bürgerbarmeter zeigt, sehen die Mannheimer dringenden Handlungsbedarf. "Dass sich die Menschen so deutlich für das Alkoholverbot auf dem Paradeplatz aussprechen, hängt sicher auch mit der großen Zahl von Trinkern dort zusammen", sagt Jung. "Wenn einer auf einer Bank sein Bier trinkt, dann ist das etwas anderes, wie wenn sich dort eine Gruppe aufhält - mit bestimmten Hinterlassenschaften."

Die größte Zustimmung zum Verbot kommt von Anhängern der CDU mit 87 Prozent - aber auch bei den potenziellen Wählern von Grünen und Linken gibt es mit 63 und 70 Prozent einen großen Anteil von Befürwortern. Ältere Menschen sind tendenziell eher für ein Verbot, doch auch in der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen ist der Anteil mit 63 Prozent vergleichsweise hoch.

Skeptisch sind die Mannheimer dagegen, ob ein Verbot auch durchgesetzt würde - nicht einmal die Hälfte der Befragten glaubt das. "Das hat mich nicht überrascht", so Jung. "Es gibt ein großes Misstrauen gegen den Vollzug solcher Regelungen."

Menschen, die in der Öffentlichkeit trinken, sind für Frauen ein deutlich größeres Problem als für Männer. 55 Prozent sagen, dass sie das stört - bei den Männern sind es 46 Prozent. Die jüngeren Mannheimer sind bei dieser Frage am tolerantesten: Bei den 16- bis 29-Jährigen sagen nur 28 Prozent, dass sie trinkende Menschen in der Öffentlichkeit stören.