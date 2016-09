Großer Andrang bei Primark – aber kein Chaos

Es steht alles bereit: Die Polizei ist mit mehreren Mannschaftswagen vorgefahren, "einige Dutzend Beamte" sind laut Sprecher Thomas Habermehl vor Ort. Dazu stehen zahlreiche Mitarbeiter von privaten Sicherheitsdiensten auf dem Bürgersteig der Freßgasse - natürlich alle mit dem obligatorischen Knopf im Ohr. Auch Absperrgitter sind gerichtet - und dann läuft die Eröffnung von Q 6/Q 7 samt dem Textilmarkt Primark doch ganz gesittet und ohne Chaos ab.

Man sei vorbereitet, das hieß es vor der Eröffnung des Stadtquartiers von der Polizei. Falls Besuchermassen die Straße versperrten oder gar Panik ausbrechen sollte, wollte man gerüstet sein. Schon zur Eröffnung der Filiale des irischen Textil-Riesen Primark kamen dann zwar wirklich einige Hundert Menschen. Doch die warteten vor Öffnung des Geschäftes geduldig in zwei langen Schlangen, bis sie eingelassen wurden.

"Krass, was da los ist", sagt eine junge Frau, die gerade mit zwei anderen über den Bürgersteig läuft und das Ende der Schlange sucht. "Das ist bei Primark immer so", sagt die andere. Tatsächlich scheint sich hier ab etwa 9 Uhr eine Gruppe von Insidern zu versammeln. "Ich habe mir extra freigenommen heute", sagt Natascha Schrödl. Die Frankenthalerin hat schon viel gehört von der Kette Primark, selbst war sie aber noch nie in einem der Geschäfte. Anders Sabine Selmani aus Ludwigshafen, sie ist bislang regelmäßig in Filialen nach Kaiserslautern oder Frankfurt gefahren. "Da wollte ich hier heute natürlich auch mit dabei sein, da muss ich schließlich nicht mehr so weit fahren."

Drei Schülerinnen der Tulla-Realschule haben gerade eine freie Stunde genutzt, um schnell vorbeizuschauen. "Wir wollten unbedingt sehen, wie das hier aussieht", sagt eine - noch bevor das Geschäft öffnet, müssen sie allerdings wieder zurück in der Schule sein. "Wir kommen später nach Schulschluss wieder", erklärt die einzige der drei, die noch nie in einem Primark-Geschäft war. "Ich freu' mich so."

"Alles friedlich"

Die Polizei beobachtete das Treiben auf den Straßen und Bürgersteigen rund um Q 6/Q 7 entspannt. "Alles friedlich, der Verkehr rollt problemlos", sagte Sprecher Thomas Habermehl am Nachmittag. Probleme habe es bis dahin noch keinerlei gegeben, "wir sind hier eher in Bereitschaft". Angekündigt waren ein Infostand zu den Produktionsbedingungen von Primark in Fabriken in Fernost und womöglich eine Flashmob-Aktion.