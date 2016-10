Großer Ärger in den Vororten

"Eine Sauerei", schimpft Elisabeth Weiß von der Bürgergemeinschaft Feudenheim. "Zutiefst verärgert" ist Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine. Der Grund: Die Stadtverwaltung zieht sich komplett aus der Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag in den Vororten zurück. Das sorgt, zusammen mit den ohnehin überlegten Sparmaßnahmen bei den Bürgerdiensten, für viel Aufregung in den Stadtteilen.

Bislang haben die jeweiligen Bezirksleiter der Bürgerdienste sich für den Volkstrauertag um Blumenschmuck, Tonanlage und Versand der Einladungen gekümmert und geklärt, wer für den Gemeinderat spricht und wer die musikalische Umrahmung übernimmt. Das hat ihnen Michael Schnellbach, Fachbereichsleiter der Bürgerdienste, ab diesem Jahr untersagt, wie der dem "MM" auf Anfrage bestätigt. "Das ist nicht ihre originäre Aufgabe", sagt er, "die haben schon so viele Überstunden durch immer mehr Bezirksbeiratssitzungen, vorbereitende Sitzungen, Begegnungen an den Abenden - ich musste jetzt eine Grenze ziehen", bittet er um Verständnis.

Doch er stößt nicht auf Verständnis: "Uns hat das empört", so Stadtrat Claudius Kranz, Kreisvorsitzender vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. "Für jemand, der Teil der Stadtverwaltung ist, sind solche Sachen ein Klacks - wir mussten jetzt für jeden Stadtteil jemand suchen, der sich da erst mal reinfindet", beklagt er. "Für mich ist das empörend, dass sich die Stadt da zurückzieht, es ist immerhin ein offizieller Gedenktag", findet Kranz.

Bürgerdienst-Sparpläne Die Bürgerdienste bieten Leistungen des Einwohnermeldeamts, des Standesamts, der Ausländerbehörde, des Fundbüros, der Führerscheinstelle, der Kfz-Zulassung und der Rentenantragsstelle dezentral an 16 Stellen aus einer Hand an. In der vergangenen Woche wurden Pläne bekannt, die 16 Dienststellen auf nur drei zu reduzieren - den Hauptsitz in K 7 sowie Außenstellen auf dem Waldhof und Lindenhof. Die CDU startete dagegen eine Plakatkampagne. OB Peter Kurz (SPD) sagte gestern bei einem Pressegespräch vor der Gemeinderatssitzung, er halte die Art der politischen Zuspitzung bei dem Thema "nicht für sachangemessen", schließlich seien alle Fraktionen die ganze Zeit in die Debatte eingebunden gewesen. Allerdings betonte er, dass es sehr wohl Aufgabe der laufenden Beratungen sei, wie die Stadt Leistungen "besser und günstiger" erbringen könne. Man wolle aber "selbstverständlich die Rathäuser als Identifikationspunkte in den Vororten erhalten", sagte er. pwr/bro

Bedauern der Kirche

Betroffen von der Neuregelung sind die Gedenkfeiern auf den Vorortfriedhöfen Feudenheim, Käfertal, Wallstadt, Sandhofen, Neckarau und Seckenheim. Drei davon liegen in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, die Pfarrer Lukas Glocker leitet. Er betrachtet es "mit großer Sorge, wenn sich die Stadtverwaltung der Verantwortung zur Durchführung eines staatlichen Feiertags entzieht", so Glocker. Er fand es "immer eine gute Verbindung", dass Kirche und weltliche Gemeinde am Volkstrauertag gemeinsam der Toten gedenken: "Seltsam, wenn das jetzt offiziell ausgehöhlt wird - so zumindest fühlt sich das an", sagt Glocker.

So fühlt sich das auch für die Menschen vor Ort an: "Wir stellen jetzt selbst etwas auf die Beine", sagt Weiß, die mit Bezirksbeirat Alexander Fleck die Organisation übernommen hat: "Aber die Stadt entledigt sich immer mehr ihrer Pflichten, entfernt sich von den Bürgern", kritisiert Weiß. "Da wird ein staatlicher Feiertag auf das Ehrenamt abgewälzt, uns bürdet man immer mehr auf", sagt Manuela Müller verärgert.

"Erst haben sie sich bei der Organisation der Neujahrsempfänge zurückgezogen, jetzt das - die entfernen sich immer mehr von den Bürgern", bedauert auch Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine: "Kein Wunder, dass immer mehr Leute klagen und sagen: Die da oben!"

Sie kann die Debatte um die Schließung der Vorortrathäuser nicht verstehen: "Schon jetzt ist es äußerst schwierig, Menschen dazu zu bewegen, sich mit ihrem Gemeinwesen zu identifizieren. Wenn die Stadt nur noch eine Adresse im Internet ist, wird das nicht leichter", fürchtet sie. Auch wenn immer mehr Menschen Behördenangelegenheiten online erledigen, sei eine Schließung "ziemlich unsinnig", sagt Mocker: Einverstanden sei sie mit reduzierten Öffnungszeiten. "Die Rathäuser müssen unbedingt ihre Anlauffunktion behalten, können ja für Kultur- oder Bildungsveranstaltungen oder Beratungen in anderen Bereichen genutzt werden."