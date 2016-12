Großer Klang öffnet die Herzen

"Absolventum", das Netzwerk der Alumni der Universität Mannheim, hatte sich in diesem Jahr den Nikolaustag für sein traditionelles Adventskonzert in der Jesuitenkirche ausgesucht. Bereits seit 1998 findet diese feierliche Veranstaltung zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" statt - und wieder war die Kirche bis weit in die hinteren Reihen besetzt. Auch in diesem Jahr wurde der Abend zum Anlass genommen, Spenden zu sammeln.

Das einstündige Programm war abwechslungsreich gestaltet, für den musikalischen Teil sorgte das Vokalensemble der Heilig Geist-Kirche unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues. Der Chor, der erst 2015 gegründet wurde, besteht aus etwa 20 semiprofessionellen Sängerinnen und Sängern. Von dem großartigen Ensemble, dessen mehrstimmiger a-capella-Gesang im Ambiente der Jesuitenkirche besonders gut zur Geltung kam, waren geistliche Werke zu hören wie "Tröstet mein Volk" von Eduard Karl Nössler oder "O Heiland, reiß die Himmel auf" von Johannes Brahms. Der Chor zeichnet sich besonders durch seine klangliche Ausgewogenheit und stimmliche Sicherheit aus. Bei bekannten Weihnachtsliedern wie "Maria durch ein Dornwald ging" oder "Macht hoch die Tür" wurde das Publikum von Dirigent Niehues persönlich aufgefordert, den Chor zu unterstützen.

An der Orgel zu hören war Landeskantor Johannes Matthias Michel von der Christuskirche, der nicht nur die Gesangspartien gekonnt begleitete, sondern mit zwei Orgelwerken von Johann Sebastian Bach seine Soli hatte. Zwischendurch wurden von Rebecca Rasp und Kathrin Krautheimer, zwei "Absolventum"-Mitarbeiterinnen, zum weihnachtlichen Thema passende Bibelstellen vorgelesen.

Unter den Orgelklängen zu "Lasst uns froh und munter sein" trat eine wohlbekannte Gestalt auf - Bischof Nikolaus persönlich. "Ich habe Dekan Karl Jung getroffen, er kommt etwas später noch vorbei", so der Stadtdekan in Verkleidung. Er erzählte die bekannte Legende vom fremden Seemann, der aus dem Nichts auftauchte und eine Schiffsmannschaft aus dem Sturm rettete. Als die Seeleute danach in die Kirche gingen, erkannten sie im Bischof ihren Retter wieder.

Soziale Verantwortung

Helfen, wie der Legende nach Nikolaus es getan hat, das sei der Hauptzweck der Veranstaltung, so Brigitte Fickel, Präsidentin von "Absolventum". Sie dankte allen Beteiligten und begrüßte auch Hans Raffée, "Absolventum"-Ehrenpräsident, der das Konzert einst initiiert hatte. "Soziale Verantwortung ist eine der Säulen des Alumni-Netzwerks der Uni Mannheim. Wir wollen mit dem Hilfsverein des Mannheimer Morgen zusammen Menschen in der Region helfen, und zwar direkt und unbürokratisch", so die Präsidentin.

Dafür dankte ebenso wie dem Hausherren und "prominenten Bischof" Peter W. Ragge, 2. Vorsitzender des "MM"-Hilfsvereins. "Wir möchten Menschen aus ihrer Hoffnungslosigkeit heraushelfen", sagte er. Die Aktion "Wir wollen helfen" sehe ihre Aufgabe darin, die Not der Menschen in der Umgebung zu lindern und denen zu helfen, die sich unverschuldet, plötzlich oder dauerhaft in einer Notsituation befinden. Doch zuvor prüfen man Renten- und Hartz IV-Bescheide, erst dann gebe es Unterstützung für Behinderte und Kranke. "Kinder aus armen Familien bekommen zu Weihnachten kleine Geschenke, auch wenn es lediglich ein Kuscheltier ist, über das sie sich freuen können. Das alles ist nur möglich, weil Sie als Besucher spenden", so Ragge. Am Ausgang hatten die Besucher die Gelegenheit, eine Spende in bar zu entrichten. Im Anschluss lud "Absolventum" noch zu einem Empfang im benachbarten Ignatiussaal ein.