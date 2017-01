Großer Neujahrsempfang als Treffpunkt der Stadtgesellschaft

Autonom fahrender Shuttle-Bus auf der einen, Karl Drais hölzerne Laufmaschine von 1817 auf der anderen Seite: Mannheim stellt sich im neuen jahr als Stadt der Mobilität dar. Beim großen Neujahrsempfang am heutigen Dreikönigstag präsentieren sich im Rosengarten etwa 250 Gruppen, Vereine, Unternehmen, Hochschulen, Verbände und öffentliche Einrichtungen mit ihren Beiträgen zu dem bewegenden Thema. Gut 1000 zumeist ehrenamtliche Mitwirkende sind im Kongresszentrum dabei - erwartet werden im Lauf des Tages bis zu 10 000 Besucher. Wie schon im vergangenen Jahr gibt's strenge Sicherheitskontrollen am Eingang. Rucksäcke und Taschen der Besucher werden kontrolliert, das Ganze läuft aber seit 10 Uhr zügig ab. Stadt und Polizei machen aber deutlich, dass "keine Hinweise auf konkrete Gefährdungen" vorliegen.

Beim Festakt (ab 11 Uhr) im Mozartsaal stehen die Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz sowie ein Festvortrag der Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele, auf dem Programm. Ihr Thema lautet "Die mobile Gesellschaft: Das Tandem als Schlüssel für Inklusion". Peter Kurz will zudem zahlreiche Mannheimer für ihr ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Tanz- und Musikdarbietungen umrahmen den Festakt. Das neue Tanzensemble des Nationaltheaters stimmt mit einem tänzerischen Neujahrsgruß auf 2017 ein, das Capitol-Ensemble mit Tim Al-Windawe, Rino Galiano, Jeanette Friedrich, Thilo Zirr und Michael Herberger am Klavier gibt einen Vorgeschmack des Jubiläums 200 jahre Fahrrad und präsentiert einen Ausschnitt aus seinem Musical "Karl Drais - die treibende Kraft". Das Stück feiert am 4. Februar Premiere im Capitol. Das eigens für den Neujahrsempfang komponierte Stück "On and On" gibt das Popakademie-Duo Centvries (Kira Weiler und Sebastian Horn) zum Besten. Durchs Programm des Festakts führen in diesem Jahr die Moderatoren Jamie Lee Maurer und Roman Brauch, die beide als Ehrenamtliche in der Jugendarbeit aktiv sind. Den ganzen Tag über stehen zahlreiche Vorführungen und Mitmach-Aktionen auf dem Programm. (lang)