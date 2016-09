„Großes Interesse an Mannheim“

20 Fachgespräche und Besuche von Unternehmen und staatlichen Behörden - all das in nur drei Tagen. Die Delegation aus Mannheim hat beim Besuch in Peking ein strammes Programm abgewickelt. Zuvor war sie in Qingdao.

Was war das Ziel der China-Reise?

Ziel der Reise war es laut Verwaltung, Mannheim als Stadt der Erfinder, der Start-ups sowie als Zentrum für "Industrie 4.0" (Gemeint ist die Verzahnung der industriellen Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik, Anm. d. Red.) zu präsentieren und chinesische Unternehmen und Kapitalgeber von den Investitionsmöglichkeiten in Mannheim zu überzeugen.

Wie fällt das Fazit von Oberbürgermeister Peter Kurz aus?

Peter Kurz bewertet die Reise positiv. Seine Begründung: "Wir haben Mannheim als China-Zentrum von Baden-Württemberg vorstellen können", sagte er nach Rückkehr laut Mitteilung der Stadt. Aus dem Besuch hätten sich vielfältige Kontakte und Möglichkeiten ergeben, die nun zu nutzen und weiterzuentwickeln seien. Genau dafür habe Mannheim einen China Desk eingerichtet. Kurz: "Unternehmen und Institutionen haben uns klar signalisiert, dass großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Mannheim besteht."

Was genau ist dieser China Desk eigentlich?

Der China Desk (etwa China-Schalter) wird noch in diesem Monat in Mannheim eingerichtet. Aufgaben:

Betreuung und Unterstützung chinesischer Unternehmen, die nach Mannheim kommen wollen.

Unterstützung chinesischer Unternehmen bei allen administrativen Prozessen.

Kundenspezifische Zusammenstellung von Informationen über Standorte in China, insbesondere in den Partnerstädten Mannheims.

Organisation von Unternehmensreisen nach China.

Organisation von Delegationsreisen chinesischer Kooperationspartner Mannheimer Unternehmen.

Wen traf die Mannheimer Delegation in Peking?

Empfangen wurde sie unter anderem von Shui Zhenjiang, den für Wirtschaft zuständigem Vizeoberbürgermeister. Laut Stadt betonte dieser sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit Mannheim und lud die Stadt zur Teilnahme an der Internationalen Konferenz für Robotik im Oktober in Peking ein. Zudem sprach die Delegation mit Vertretern chinesischer Unternehmen.

Wie präsentierte sich Mannheim?

Die Stadt richtete in Peking eine Pressekonferenz vor überregionalen Medien aus. Kurz, Jörg Blattmann (Klinikum), Christian Sommer (Gründerzentren) sowie Sieer Angar vom Start-up-Unternehmen Königsweg präsentierten die Vorteile des Standortes Mannheim sowie die China-Kompetenz von Verwaltung und Unternehmen in Mannheim.

Was machte die Delegation in Qingdao?

Kurz unterzeichnete dort die Städtepartnerschaftsurkunde. Mannheim ist damit die einzige deutsche Stadt, die zwei offizielle, vertragliche Partnerschaften mit chinesischen Städten aktiv betreibt und lebt. stp