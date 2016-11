Grünes Licht für Sparprogramm

Die Stadt steht vor einem harten Ringen um ihr geplantes Sparprogramm. Das hat gestern die erste Sitzung des Hauptausschusses zu dem Thema gezeigt. Muss die Stadt überhaupt sparen, und wenn, dann wie viel? Um all das ging es gestern Nachmittag im Stadthaus. Erst nach zweieinhalb Stunden Debatte gab es die Zustimmung der Kommunalpolitiker, den Weg zur "Strategischen Haushaltskonsolidierung in Mannheim" (SHM) in Angriff zu nehmen.

Klar ist dabei das vorgegebene Ziel aus dem Rathaus: 42 Millionen Euro will die Stadt ab 2019 jedes Jahr einsparen. Gestern ging es noch nicht um einzelne Einsparungen und Projekte, sondern darum, die Verwaltung grundsätzlich zu beauftragen, konkrete Vorschläge zu erarbeiten.

Sowohl zwischen den Parteien und der Verwaltung mit Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Christian Specht (CDU) an der Spitze als auch zwischen den einzelnen Fraktionen gab es gestern jede Menge Unstimmigkeiten und Scharmützel. Am Ende aber wurde der "Masterplan" einstimmig beschlossen.

Das SHM-Programm Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) haben bei den Haushaltsberatungen vor einem Jahr ein neues Sparprogramm angekündigt. Der Grund: Wenn die Stadt nicht mehr spare, bleibe bald nichts mehr übrig, um es investieren zu können. So entstand das Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung Mannheim (SHM). Es soll ab dem Jahr 2017 sieben Millionen Euro einsparen, 2018 dann 22 Millionen Euro und ab 2019 jährlich 42 Millionen Euro. Der gestern beschlossene "Masterplan" enthält grobe Vorgaben, wo gespart werden soll. So soll es künftig zum Beispiel weniger Dienststellen bei der Stadtverwaltung geben, die Zuschüsse sollen neu vergeben und die Digitalisierung soll genutzt werden, um Abläufe zu automatisieren und so Personal zu sparen. bro

Abstriche gab es vor allen Dingen bei ersten Festlegungen auf Konkretes: So steht jetzt nicht mehr in dem Beschluss, wie viele Dienststellen es in der Verwaltung künftig noch geben soll, sondern nur, dass es weniger als heute sein sollen. Auch der weitere Beratungsweg wurde geändert. Mehr Entscheidungen sollen künftig in den Gremien des Gemeinderats fallen.

Zu Beginn der Sitzung hatte Kurz noch an die Stadträte appelliert: Wenn die Verwaltung jetzt nicht spare, dann fehle bald Geld, um es zu investieren. OB Kurz wies zudem darauf hin, dass für das Jahr 2017 bereits ein Sparbeitrag von sieben Millionen Euro aus dem SHM im Haushalt eingerechnet sei.

"Wie die CDU-Fraktion populistische Kampagnen fährt, das hat uns sprachlos gemacht", so eröffnete Ralf Eisenhauer (SPD) die Debatte in Bezug auf die Bürgerdienste. Das Ziel der Stadt, die Einsparsumme zu erreichen, unterstütze die SPD, "aber nicht um des Sparens willen", so Eisenhauer. Die Vorwürfe der SPD wies Carsten Südmersen (CDU) zurück. "Ich habe Zweifel daran gehabt, dass die Verwaltung dieses Ziel schon aufgegeben hat." Das Sparprogramm trage die CDU "ohne Wenn und Aber" mit, sagte Südmersen, trug dann an Kurz und Specht gewendet aber Einschränkungen vor. So wolle seine Fraktion keinen "Freifahrtschein geben, das zu machen, was Sie für richtig halten".

"Horrorszenario" zu Finanzen

Die größte Grundsatzkritik an dem Programm kam von den Grünen: "Uns ist hier eine Art Weltuntergangsszenario präsentiert worden, das teilen wir Grüne nicht", sagte der Fraktionsvorsitzende Dirk Grunert. Er forderte ein realistisches Bild statt Horrorszenarien zur Finanzsituation der Stadt. Die vorgegebene Zahl von 42 Millionen Euro halte er zudem für unseriös.

"Wir sind im Prinzip dafür, aber nicht mit Ihrem System", sagte Achim Weizel für die Mannheimer Liste. Erstens müsse der Gemeinderat stärker beteiligt werden, zudem verstehe er nicht, warum vieles nicht schon vorher gemacht wurde. Grundsätzliche Zustimmung kam von Alfa und der FDP, Skepsis von der Linken.

In der nächsten Woche befasst sich der Gemeinderat mit dem Sparprogramm.