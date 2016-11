Grusel-Spaß ganz ohne Horror-Clowns

Eigentlich heißt der Luisenpark Besucher ja eher mit bunter Pflanzenwelt willkommen. An Halloween dagegen hat sich die Anlage von seiner düsteren Seite präsentiert. Nach Sonnenuntergang versinkt der Park fast komplett in gruseliger Dunkelheit - wären da nicht orangefarbige Laternen und Kürbisse mit Kerzen. An den Wegen platziert illuminieren sie die Szene schaurig und stimmungsvoll zugleich.

Gruselig sind auch die Besucher der Halloween-Party: Blutüberströmte Untote, Teufel und Geister, listige Hexen und Vampire tummeln sich im Luisenpark. Manch einer muss vorher an den Kassen anstehen. Auch für Maja Musikant, Mila Vnucec und die Kinder der beiden Frauen aus Ludwigshafen war zunächst Warten angesagt. "Wir haben knapp eine Stunde angestanden", sagt Musikant. Die Gruppe besucht das Fest regelmäßig. "Es ist für kleine und große Kinder, aber auch Erwachsene", sagt Vnucec und lacht.

Geisterhexe auf der Freizeitwiese

Halloween im Luisenpark Der Luisenpark veranstaltet jedes Jahr am 31. Oktober seine traditionelle Halloween-Party für die ganze Familie. Rund 7500 Meschen haben am Montagabend den Park besucht. Neben einer schaurig-gruseligen Dekoration finden an verschiedenen Stellen und Zelten Programmpunkte wie Theater, Konzerte sowie gemeinsames Singen statt. Es gibt auch Essenstände im Park. Außerdem werden die Gäste mit Feuerwerken und einer Pyro-Show unterhalten. cap

Das Programm ist ebenso bunt, wie die Schminke der Feiernden. Auf der Gruselroute lädt unter anderem die Pia Nino Band zu Monsterrock und Hexenpop in der Festhalle Baumhain. Die Puppenbühne Hanne Heinstein unterhält mit dem Stück "Kalline und der Riesentroll" während die "Geisterhexe" auf der Freizeitwiese ihr Unwesen treibt. Dirk Nowakowski erzählt den Kindern von der Prinzessin, die immer das letzte Wort haben muss.

Die Flammen-Pyro-Musikshow auf der Freizeitwiese begeistert die Zuschauer. Auch die Feuerperformance von "Helios und Frau Bekka" auf der Skulpturenwiese ist ein Publikumsmagnet: Ob mit dem Dragonstuff, dem Feuerpoi oder brennenden Hula Hoop, das Duo führt mit dem heißen Element atemberaubende Tricks vor. Im Spooky Sing-Zelt hängen die kleinen Horrorgestalten Astrid Hauke alias "Lieselotte Quetschkommode" an den Lippen, wenn sie den "Wartesong" singt. Die Sängerin und Songwriterin aus Bielefeld trägt normalerweise ein komplettes Clown-Outfit - aus aktuellem Anlass möchte sie allerdings Rücksicht auf ihre Gäste nehmen und erscheint nur teilkostümiert. Von Begegnungen mit Gruselclowns bleiben die Gäste im Park verschont. "Die Kinder hatten aber schon etwas Angst", verrät die Besucherin Rebecca Schwab.

Am Rapunzelturm werden kleine Geister für den Spruch "Süßes oder Saures?" mit schokoladenen Überraschungen belohnt. "Gespenst Lars" und "Hexe Rieke" freuen sich über ein Snickers. Ihre Eltern Nicole und Peter Vollmer haben sich als Hexe und Glöckner von Notre Dame in Schale geworfen. "Wir sind von der Masse zuhause geflüchtet", gesteht der Frankenthaler.

Mit den Verkleidungen haben sich Groß und Klein viel Mühe gegeben: Der siebenjährige Giacomo Piazza trägt ein blinkendes Skelettkostüm, die Zwillinge Jermaine und Jaden Schwab zeigen sich als furchteinflößende Vampire während ihre große Schwester Samia ein zauberhaftes Hexenkleid trägt. Wer Nico Lalumea in die Augen blickt, bekommt Angst. "Ich bin Dracula", verrät der Sechsjährige. Viele Mütter haben ihren Kindern kunstvolle Spinnweben, blutverschmierte Münder und dunkle Augenringe auf die blasse Haut geschminkt. Andere nutzen das Fantasy-Schminken im Freizeithaus.

Jede Horrorgestalt hat ihr persönliches Highlight gefunden. Der siebenjährige Maximilian Mermer war von der Feuerperformance begeistert während die neunjährige Pia den Rapunzelturm und die Musikshows mochte. Ihre Mutter Melanie Brauch schätzt nicht zuletzt, dass die Fete ihren Augen weniger überlaufen war. "Die Halloween-Party war diesmal besser als sonst."