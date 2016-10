Gutachter soll Rettungsdienst prüfen

Ein neues Gutachten soll klären, ob es Defizite im Rettungsdienst der Region gibt. Das hat nun der Bereichsausschuss beschlossen, der aus Vertretern von Krankenkassen und Hilfsorganisationen besteht. Sie reagierten damit auf die zunehmende Kritik, dass die Zahl der Notärzte und Rettungswagen nicht ausreicht, um die Hilfsfrist einzuhalten (wir berichteten).

Der Auftrag für das Gutachten soll "noch in diesem Jahr" an eine Fachfirma erteilt werden, erklärte Jürgen Wiesbeck, der Vorsitzende des Gremiums, auf Anfrage dieser Zeitung. Dabei gehe es um die Notfallversorgung wie auch die reinen, nicht eiligen Krankentransporte. Basis sollten laut Wiesbeck "die kompletten Daten von 2016" sein. Auch wenn damit die Untersuchungen erst Anfang 2017 beginnen können, hoffe er, dass Ergebnisse "möglichst schon im ersten Halbjahr" vorliegen, erklärte der Vizepräsident des Roten Kreuzes Rhein-Neckar/Heidelberg. Bis das Gutachten vorliege, werde man die für Mannheim wegen des Flüchtlingszustroms bewilligten, aber bis Frühjahr befristeten zusätzlichen Einsatzstunden von Rettungswagen und Notärzten nicht kürzen. Das war von Mannheim befürchtet worden. Es habe aber auch "kein Antrag auf Vorhalteerweiterung" vorgelegen, sprich auf mehr zusätzliche Fahrzeuge.

Der Bereichsausschuss befasste sich zudem mit der kritischen Situation an der Brückenbaustelle der Autobahn zwischen Mannheim und Heidelberg. Das Gremium war sich einig, dass an dieser engen Stelle die Besatzungen aller Rettungswagen auch Handfunksprechgeräte benötigen - da die Fahrzeuge womöglich zu weit weg geparkt werden müssen.

"Nicht so kontrovers"

Bislang haben nur die Johanniter solche Geräte, die anderen Hilfsorganisationen nicht. Die Einigkeit bedeute aber nicht, dass die Krankenkassen automatisch die Kosten dafür übernehmen, räumte Wiesbeck auf Nachfrage ein. "Das müssen die Hilfsorganisationen jeweils mit den Kassen verhandeln", sagte er.

Angaben von Teilnehmern zufolge sei die Stimmung in dem Gremium "diesmal nicht so von Kontroversen geprägt" gewesen wie in vorherigen Sitzungen. Man sei sich einig gewesen, einem neutralen Gutachter die Aufgabe zu überlassen, mögliche Defizite nachzuweisen.

Ein ausführliches Strukturgutachten wie das, was jetzt in Auftrag gegeben werden soll, war zuletzt im Juli 2014 vorgelegt worden. Den Beschluss dazu fasste der Bereichsausschuss im Juli 2013, die Fachfirma benötigte für die Erarbeitung des einen Ordner dicken Papiers also ein Jahr. Es deckte einige Lücken in der Versorgung auf. Eine Konsequenz war, dass zusätzliche Dienststunden für mehrere Rettungswagen sowie ein dritter Notarztwagen für Mannheim bewilligt wurden - aber nur einen halben Tag.

Zuletzt hatte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch Zahlen veröffentlicht, wonach die Hilfsfrist oft nicht eingehalten wird. So schaffen es Notärzte nur in knapp zwei Drittel der Fälle, binnen zehn Minuten einzutreffen. Nachts ist die Situation noch problematischer. Erster Bürgermeister Christian Specht forderte daher für Mannheim einen dritten, 24-Stunden verfügbaren Notfallmediziner - bisher gibt es das nur tagsüber, nachts dagegen wird auf zwei Ärzte reduziert.