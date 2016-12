Gute Ernährung – auch für wenig Geld

Durch die Dunkelheit wabern Nebelschwaden, der Frost hat seine weißen Spuren hinterlassen. Es ist 6.30 Uhr - und trotzdem haben Thomas Köllnberger und Martin Domonkovic schon gute Laune. Sie sind ein eingespieltes Team und gemeinsam seit sechs Jahren für die Mannheimer Tafel unterwegs. Ihre Aufgabe: das Einsammeln von Nahrungsmitteln bei Supermärkten. Von dort geht es weiter zu Ausgabestellen in Mannheim. An diesem Tag wird die Tafel von sechs Mitarbeitern des "Mannheimer Morgen" unterstützt. "Wir packen's an" nennt diese Zeitung eine Aktion zum 70. Geburtstag, bei der wir helfen.

Drei hauptamtliche und drei ehrenamtliche Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind jeweils als Team mit drei Kühlwagen im Stadtgebiet unterwegs, um Waren, die in Supermärkten aussortiert werden, einzusammeln. Alleine Thomas Köllnberger und Martin Domonkovic steuern mit ihrem Tageshelfer vom "MM" heute 20 Märkte an. "Wir drehen fünf Mal in der Woche unsere Runde - und an jedem Tag fällt die Ausbeute anders aus", sagt Köllnberger.

Breites Angebot

Mannheimer Tafel Neckarstadt: Alphornstraße 8, Mo. bis Fr. 10 bis 16 Uhr Schönau: Rastenburger Straße 43, Mo., Mi., Fr. 10 bis 15 Uhr Rheinau: Plankstadterstraße 28, Mo., Mi., Fr. 12.30 bis 16.30 Uhr Materielle Spenden werden auch an den Filialen angenommen.

Der erste Markt ist ein Discounter im Wohlgelegen. Das Rolltor am Wareneingangsbereich öffnet sich, im gleißenden Licht der Neonröhre erscheint ein gut gelaunter Marktleiter, der drei Kartons vorbereitet hat. Der Inhalt wandert nun in schwarze Klappboxen, die das Team aufeinanderstapelt und im Kühlwagen verstaut. "Bei manchen Geschäften sollen wir vor der Öffnung kommen", sagt Domonkovic. Bei anderen holen die beiden die Ware später ab.

Eines ist aber fast überall die Devise: gute Stimmung. Man kennt sich, hier wird gefragt, ob es mit der Erkältung bessergeht, dort kurz über das Wetter geplaudert. Dennoch: Der Zeitplan ist straff. Pausen sind nicht eingeplant. Nach drei Stationen ist der Wagen voll, es geht auf die Schönau zur Ausgabe. Dort warten schon die Mitarbeiter - inklusive der "MM"-Kollegin - auf Nachschub, der in die Regale der ehemaligen Bankfiliale einsortiert wird.

Von Milch über Joghurt, von Tomaten bis Rosenkohl und von Tiefkühlpizza bis Lachsfilet - das Sortiment ist bunt gemischt, fast wie in einem richtigen Supermarkt. "Wir haben generell ein sehr breites Angebot, allerdings gibt es Tage, an denen wir beispielsweise einen Milchüberschuss haben, an anderen herrscht daran ein Mangel", erklärt Sonngart Atkinson, die diese Zweigstelle der Tafel leitet.

Zehn Cent für drei Markenjoghurts oder drei Paprika, ein Euro für vakuumierte Rinderfiletstreifen. "Wir wollen Kunden, keine Bittsteller", wird Hubert Mitsch, der die Mannheimer Tafel mit 13 hauptamtlichen und 18 ehrenamtlichen Mitarbeitern leitet, später am Tag sagen. Und deshalb werde auch - ein wenig - Geld für die Ware verlangt. "Ziel der Tafeln ist es, Menschen mit geringem Einkommen eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen", sagt Mitsch. Einkaufen können hier Menschen, die Harz IV, Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II beziehen, aber auch Studenten und Rentner mit niedrigem Einkommen. Damit die Leute einkaufen dürfen, benötigen sie einen Ausweis, der in den Tafelläden ausgestellt wird.

Mangel an Reis und Nudeln

"Jeder kann die Tafel unterstützen", sagt Hubert Mitsch. Seien es Tankstellen, die Spritgutscheine verschenken, Werkstätten, die die Autos warten, Schreinereien, die Reparaturen in den Läden vornehmen, natürlich Supermärkte - und "jeder Bürger der Stadt, der mithelfen will oder spendet". Weil zurzeit Mangel an Nudeln und Reis herrscht, hat der "MM" eine Kofferraum-Ladung davon als nachträgliches Nikolaus-Geschenk mitgebracht.

14.30 Uhr - die letzte Fuhre ist ausgeladen. Während noch drei "MM"-Kollegen in den Ausgabestellen Körbe ausräumen, Waren sortieren und in Regale räumen, treffen sich die drei Teams der Abholer in der Lagerstraße, dem Stützpunkt der Tafel. Thomas Köllnberger und Martin Domonkovic haben Kfz-Mechaniker und Bäcker gelernt. Über Umwege hat es sie zur Tafel verschlagen - und sie mögen ihren Job. "Damit, den ganzen Tag in einer Fabrik zu stehen, würde ich nicht klarkommen", bekräftigt Köllnberger. "Und weil wir uns gut verstehen, geht die Zeit schnell herum", sagt Domonkovic. Das bestätigen auch die Helfer des "Mannheimer Morgen".