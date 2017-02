Trotz weiter rückläufiger Besucherzahlen macht man im Mühlfeld offenbar immer noch gute Geschäfte, kann sogar neue Messe-Ideen wie den im vergangenen Jahr erstmals stattgefundenen "Weiberkram-Mädelsflohmarkt" mit Erfolg realisieren. Klar ist: Die Besucherzahl alleine sagt nicht alles über den wirtschaftlichen Erfolg einer Veranstaltung aus. Doch nach über 900 000 Besuchern noch im Jahr 2013 sind die 720 000 vom vergangenen Jahr schon ein Grund, über die Zukunft am Standort Mannheim nachzudenken.

Denn von der Auslastung des Messegeländes und der Hallen her ist kaum noch Luft nach oben. Alleine für den Maimarkt werden 110 Auf- und Abbautage gerechnet, weitere 288 Belegungstage zeigen, dass die Messemacher bereits jetzt mit einigen Termin-Überschneidungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Zwar hat die Stadt in der Vergangenheit immer wieder in den Messestandort investiert, auch vom Land hat es für Einzelprojekte Zuschüsse gegeben, der Veranstaltungsbetrieb im Mühlfeld wird aber nicht subventioniert. Im Gegenteil: Aus Messen und Märkten, Konzerten und Events fließen vier Fünftel der Mieteinnahmen ins Stadtsäckel.

Und gute Geschäfte scheint man auf dem Maimarkt auch im 404. Jahr des Bestehens der Messe zu machen: Manch ein Handwerker und Händler füllt an den elf traditionellen Ausstellungstagen Anfang Mai seine Auftragsbücher für das ganze Jahr. Viel Betrieb auf dem Maimarkt ist also auf jeden Fall gut für die Stadt!