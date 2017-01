Haftbefehl wegen Verdachts des schweren Raubes und der Körperverletzung hat das Amtsgericht Mannheim gestern gegen einen 17-Jährigen erlassen. Der Mann hatte laut Polizei am Montagabend um 23.50 Uhr eine 26-jährige Frau in der Wachtstraße im Stadtteil Waldhof ausgeraubt und sie beim Versuch, ihr von hinten die Handtasche zu entreißen, am Arm verletzt. Der Täter entkam mit dem Smartphone und Bargeld der Frau, wurde aber später in der Sandhofener Straße gestellt. Er räumte nach Angaben der Beamten die Tat ein und führte die Polizei zum Versteck seiner Beute und seines Messers. Dies habe er bei seiner Tat bei sich gehabt, aber nicht benutzt. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. stp/pol