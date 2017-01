Das Amtsgericht hat Haftbefehl gegen zwei 22-jährige Männer erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Augustaanlage einen Raub begangen zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gestern mit. Die Verdächtigen sollen sich einer 29-Jährigen von hinten genähert und ihr gewaltsam die Handtasche von der Schulter gezogen haben. Dabei riss der Trageriemen, die Frau stolperte. Sie blieb unverletzt. Die Täter flüchteten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und fand die Männer in Tatortnähe.

Die Verdächtigen wurden am Sonntag dem Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen die zwei aus dem Kosovo stammenden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des Raubes und vorliegender Fluchtgefahr. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten. l ena/po