Handel beflügelt den Arbeitsmarkt

Besser als der Landestrend, weniger Arbeitslose als noch vor Monatsfrist, und auch der Vergleich mit dem Vorjahreswert weist in eine gute Richtung: Der Mannheimer Arbeitsmarkt hat sich auch im November stabil und robust gezeigt. Mit 8652 Frauen und Männern ohne Job hat die Stadt fast 200 Arbeitslose weniger als noch im Oktober. Die Quote sank um 0,1 auf jetzt 5,4 Prozent, und schaut man sich den November 2015 an, so waren auch da noch 105 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Für Horst Oelschläger, den Geschäftsführer Operativ der Mannheimer Agentur, gibt es für diese erfreulichen aktuellen Entwicklungen vor allem zwei Erklärungen: "Zum einen hatten wir glücklicherweise keine massiven Witterungseinbrüche, die sich immer gleich auf die Außen-Berufe, also etwa den Baubereich, auswirken. Zum anderen spüren wir immer noch die positiven Entwicklungen im Handel, hier wären vor allem das Stadtquartier Q 6/Q 7 und jetzt auch die Weihnachtsmärkte zu nennen."

Vor allem Frauen profitierten im November von diesem Aufwind des Handels stärker als alle anderen Personengruppen, die die Agentur in ihren Statistiken erfasst: "In der Branche sind noch immer deutlich mehr Frauen als Männer beschäftigt", sagt Oelschläger. 132 Frauen waren denn auch im November weniger arbeitslos als im Vormonat, das entspricht einem Rückgang von 3,2 Prozent. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vorjahresmonat, so zeigt sich sogar ein Minus von 3,4 Prozent. Q 6/Q7, wohin Agentur und Jobcenter etwa 180 Arbeitslose vermitteln konnten, hatte einen deutlichen Effekt auf den Markt, rechnet Oelschläger vor. Und auch die Art der Jobs kommt vielen Frauen zupass: "Es waren überraschend viele Teilzeitmodelle dabei."

"Wir sind vorbereitet"

Die dunklen Wolken, die aktuell mit den Entwicklungen bei GE oder Alstom über dem Mannheimer Arbeitsmarkt hängen, haben zwar bei der Agentur noch zu keinen Erschütterungen geführt, "aber ganz gleich, wohin dort die Entwicklung geht: Wir sind vorbereitet, wir sind in Kontakt mit den Unternehmensleitungen und mit den Betriebsräten."

Der Stellenmarkt hat keine großen Überraschungen parat, der Zugang war mit 796 Stellen deutlich geringer als noch im Vormonat (1078), der Bestand liegt mit 3994 freien Jobs dagegen fast exakt so hoch wie im Oktober.

Die meisten (1306) dieser Stellen stammen wie so oft von Zeitarbeitsfirmen, einen starken Posten macht auch der Bereich Öffentliche Verwaltung aus. Einen Großteil davon hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemeldet, die Agentur geht allerdings nicht davon aus, dass die auch alle sofort besetzt werden. Ansonsten suchen Arbeitgeber in der Stadt verstärkt Kaufleute, Finanzbuchhalter und Wach- und Sicherheitskräfte.