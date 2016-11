Handwerk bereitet Flüchtlinge auf die Ausbildung vor

Der Weg über die Türkei und Bulgarien war lang, ehe Abi Zaid (aus Datenschutzgründen nannte die Handwerkskammer nur die Vornamen) vor elf Monaten in Deutschland ankam. Der 22-jährige Syrer gehört zu jenen zwölf Männern, die seit Mitte Oktober von dem auch in Mannheim gestarteten Projekt "Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk" profitieren. Im Zeitraum von fünf Monaten können sie in die Bereiche Bau, Metall und Holz schnuppern, erste Sprachkenntnisse vertiefen und "unsere Werte und Normen kennenlernen", sagt Handwerkskammer-Präsident Alois Jöst.

Integration durch Kontakt

"Bei uns zählt nicht, wo man herkommt. Sondern wo man hin will", prangt bei der gestrigen Pressekonferenz in der Bildungsakademie auf einem Plakat. "Wenn wir Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren wollen", so Jöst, "gelingt das am besten über Arbeit und Ausbildung". Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist überzeugt, dass überschaubare Betriebsgrößen, klare Aufgabenverteilung und Kollegenkontakte dabei besonders hilfreich sind. Sein Credo, dass für Flüchtlinge eine Ausbildung "hundert Mal besser als der sofortige Einstieg in eine Hilfsarbeitertätigkeit ist", bekräftigt Ulrich Manz als Chef der Mannheimer Agentur für Arbeit. Er weiß nur zu gut, dass Fachkräfte und nicht etwa "Schubkarrenschieber" gesucht werden. "Zunächst gehe es darum, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen", betont Bau-Ausbilder Mathias Wieland und ergänzt: Für alle sei "das Wichtigste", endlich wieder arbeiten zu können.

Lehrgang an der Bildungsakademie Die Flüchtlinge, die in der Bildungsakademie Mannheim-Wohlgelegen auf eine Ausbildung im Handwerk vorbereitet werden, kommen aus Syrien (7), Afghanistan (2), Irak (2) und dem Libanon (1). Zu dem fünfmonatigen Lehrgang, der aus Mitteln der Agentur für Arbeit und von Jobcentern finanziert wird, gehören ein vierwöchiges Betriebspraktikum und Deutschunterricht - der auch fachbezogen ausgerichtet ist. Sozialpädagogin Christiane Urbasik (von der Handwerkskammer) und Sprachbegleiterin Azita Alipour ergänzen das fachliche Team rund um die Flüchtlinge. wam

Der Status Flüchtling verbindet die Zwölf - und dennoch sind ihre Schicksale höchst unterschiedlich. Ein junger Mann aus Afghanistan gerät in Aufregung, weil er glaubt, etwas von seiner Flucht erzählen zu müssen. Er wird beruhigt, dass es ihm völlig frei steht, etwas zu sagen. Bereitwillig berichtet Abi Zaid - in erstaunlich gutem Deutsch. Bevor der Krieg in sein Leben einschlug, arbeitete er in Damaskus als Koch und Stuckateur. Fünf Jahre hat er Mutter und Bruder nicht mehr gesehen. In den nächsten Tagen kommen auch sie aus der Türkei hierher. Der Vater hat es bereits geschafft. Yazin richtet sich darauf ein, in der neuen Heimat wohl allein zu bleiben. Eigentlich würde der 21-Jährige gern "etwas mit Medien" machen - schließlich habe er dieses Fach in Damaskus studiert. Doch er weiß, dass dies wohl an der Sprache scheitern wird. Er will sich während des Lehrgangs über Möglichkeiten im Friseurhandwerk informieren.

Mohamed wohnt nicht wie die anderen in einer Flüchtlingsunterkunft. Er ist in einem Jugendheim untergebracht, wo er inzwischen nahezu fließend Deutsch gelernt hat. Außerdem brachte ihm seine deutsch-türkische Freundin die fremde Sprache näher, wie er strahlend erzählt. Der 17-jährige Syrier träumt "von irgendetwas mit Autos - am liebsten bei Mercedes". Einen Beruf richtig erlernen möchte Ibrahim - auch wenn er schon 36 und damit der Älteste der Gruppe ist. Bevor er aus dem Libanon flüchtete, arbeitete er an Werkmaschinen mit Steuerungstechnik. Er hofft dies als Basis nutzen zu können.

"Alle Teilnehmer sind voll motiviert", kommentiert Gabriele Schmitt-Raque. Die Projektleiterin weiß aber, wie unterschiedlich schwer das Lernen fällt. Und was passiert mit jenen, die nach fünf Monaten noch nicht für eine Ausbildung geeignet sind? "Für niemanden ist dann Schluss", versichert Agentur-Chef Manz. Ob Einstiegsqualifikation oder Zusatzpraktikum - "es wird für alle eine Perspektive geben".