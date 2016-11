Handy-Raub schlägt fehl

Morgens am Samstag, 12. November, ist der Polizei gegen 5.45 Uhr ein versuchter Raub vor einem Einkaufsmarkt in den E-Quadraten gemeldet worden. Wie die Ermittler gestern berichteten, war eine 24-Jähriger zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich auf zwei Unbekannte traf. Einer der beiden bedrohte sie mit einem Messer, während der andere sie am Arm festhielt und Handy und Handtasche der jungen Frau forderte. In diesem Moment näherten sich drei Passanten. Sie schalteten sich ein, indem sie die Täter anbrüllten. Die Männer flüchteten daraufhin ohne Beute. Die Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt.

Einer der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: Südländisch, circa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkle, kurze Haare. Er war dunkel gekleidet, sprach gebrochenes Deutsch. Die Ermittlungen haben die Beamten vom Haus des Jugendrechts übernommen. Insbesondere die drei unbekannten Helfer kommen als Zeugen in Betracht. Sie werden gebeten, sich unter 0621/174-5555 bei der Kripo zu melden. tan/pol