Hatry-Grab bleibt auf jeden Fall erhalten

Die drohende Einebnung des Grabes von Julius Hatry (1906 bis 2000), der als Ingenieur Pionierleistungen in der Luftfahrt erbrachte, ist abgewendet. Genau genommen hat die Gefahr, dass das seit 1895 im Familienbesitz befindliche Grabmal von der Bildfläche verschwindet, gar nicht bestanden, wie Andreas Adam, Leiter der städtischen Friedhofsbetriebe, auf "MM" Nachfrage versichert. Hatry hatte unter anderem 1929 für Opel das weltweit erste Raketenflugzeug, die Rak-1, konstruiert. Ein Nachbau des Fliegers ist im Technoseum ausgestellt.

Schreiben an Peter Kurz

Die Stadt, so beklagte dieser Tage Julius Hatrys Sohn Jochen, 73 Jahre alt, wolle das Grab im Oktober einebnen. "Da ich, in Berlin lebend, weder körperlich noch finanziell in der Lage bin, mich um das Grab weiter zu kümmern, muss ich das Nutzungsrecht zum genannten Termin aufgeben", schrieb Jochen Hatry per E-Mail. Da er sich vorstellen könne, dass die Stadt Mannheim ein Interesse am Erhalt der Grabstätte hat, habe er sich an Oberbürgermeister Peter Kurz gewandt, und ihn von dieser Situation unterrichtet: "Eine Nachricht auf mein Schreiben ist bisher nicht eingegangen", so der Sohn zu dieser Zeitung.

Julius Hatry Julius Hatry (1906-2000) hat als junger Ingenieur im Auftrag des Herstellers Opel Flugzeuge gebaut. Sein Raketenflugzeug "Rak-1" von 1929 gilt als Prototyp der Düsenflugzeuge und des Spaceshuttle - da es zunächst per Seilwinde gestartet und die Feststoff-Raketen erst im Flug gezündet wurden. Er war außerdem vielfältig interessiert und talentiert - er bestritt als Filmemacher, Theaterregisseur, Übersetzer, Innenarchitekt und Immobilienmakler sein Einkommen. Auch im hohen Alter war er noch oft bei Veranstaltungen anzutreffen. lang

Zum Thema Andenken in Ehren halten

Tatsächlich läuft die noch von Julius Hatry selbst bezahlte 30-jährige Pachtzeit der Grabstätte Ende September ab. "Für uns ist aber klar, dass wir dieses wichtige historische Grabmal auf keinen Fall einfach abräumen", erklärt Friedhofs-Chef Adam. Und Erfinder-Enkel Thomas Hatry (Heidelberg), Neffe des Berliner Jochen Hatry, will selbst seinen Teil dazu beitragen. "Auf lange Sicht wäre es aber erfreulich, wenn die Stadt sich um die historische Grabstätte kümmern würde." Mit diesem Wunsch rennt er im Rathaus offene Türen ein. Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hat bereits einen Antrag gestellt, die Hatry-Ruhestätte als Ehrengrab auszuweisen, vom Gemeinderat war gestern mehrheitlich Unterstützung für den Erhalt des Grabs signalisiert worden.

Pacht und Pflege würden sich im Jahr auf rund 900 Euro belaufen, schätzt Andreas Adam. Die Stadt gibt jährlich rund 30 000 Euro aus, um derzeit 76 Ehrengräber zu unterhalten. Man habe, so Adam, deswegen bereits das Stadtarchiv gebeten, die Biografie Hatrys noch einmal zu prüfen, ob die Kriterien für die Ausweisung eines Ehrengrabes erfüllt würden - ein Vorgang, der ähnlich bei der Benennung einer Straße im Glückstein-Quartier nach Julius Hatry stattgefunden hatte. Die Entscheidung über den Ehrengrabs-Status obliegt dem Gemeinderat.

Dass dem Hatry-Sohn, wie er beklagt, bislang vom Rathaus nicht geantwortet wurde, weist Monika Enzenbach, Sprecherin des Oberbürgermeisters, indessen zurück. "Solche Vorgänge dauern immer ein paar Tage, ein Schreiben des Oberbürgermeisters an Herrn Hatry ist inzwischen nach Berlin unterwegs."

"Scheinbarer Streit"

Der Sohn des Erfinders, so Enzenbach, habe allerdings nicht auf die bereits im Juli an ihn gesendete Anfrage, wie er mit seinem Familiengrab verfahren wolle, reagiert. In dem Schreiben habe die Stadt auch nicht angedroht, die Grabstätte abzuräumen. Dies müsse im Normalfall auf Veranlassung und Rechnung der Hinterbliebenen geschehen. Insgesamt gibt es auf den Friedhöfen in Mannheim rund 60 000 Gräber.

Jochen Hatry habe zunächst einen Formbrief erhalten, wie von den Friedhofsbetrieben pro Jahr etwa 2000 Stück an Hinterbliebene bei auslaufenden Pacht-Verträgen geschickt werden. Adam: "Das war zunächst der ganz normale Weg." Er findet es bedauerlich, dass daraus nun ein "scheinbarer Streit" entstanden sei.