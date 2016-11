Haus gesucht für 50 Trinker

Das Mannheimer Rathaus will einen sogenannten Trinkerraum in der Innenstadt eröffnen. (Symbolbild)

Die Klagen über Trinkergruppen auf dem Paradeplatz, in der Breiten Straße und den angrenzenden S-, T- und U-Quadraten waren zuletzt groß. Weil Kontrollen und der Einsatz von Streetworkern die Lage nicht verbessern, will das Rathaus ab nächsten Herbst einen sogenannten Trinkerraum in der Innenstadt eröffnen, um die Menschen von der Straße zu holen. In der Einrichtung sollen die Betroffenen Alkohol konsumieren können, gleichzeitig aber auch Lebenshilfe bekommen. Die Stadt wird das rund 290 000 Euro jährlich für Personal und Sachmittel kosten - die Miete für die Räume noch nicht eingerechnet. Ein passendes Gebäude muss erst noch gefunden werden.

Um auf die Beschwerden von Anwohnern und Geschäftsleuten zu reagieren und Betroffenen zu helfen, "ist es notwendig, die Suchthilfelandschaft um adäquate Angebote zu erweitern", heißt es in der Vorlage aus dem Rathaus-Fachbereich Gesundheit, die der Sicherheitsausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am kommenden Dienstag (16 Uhr, Stadthaus, Raum Swansea) berät. Entscheiden soll dann der Gemeinderat am 15. Dezember. Die Verwaltung hatte als Reaktion auf die Situation auf dem Paradeplatz bereits erklärt, dass sie neben einem Alkoholverbot auf dem Platz auch die Einrichtung eines solchen Trinkerraums befürwortet.

Dieser ist laut Vorlage als zweijähriges Modellprojekt von Caritas und Drogenverein geplant. Weil einerseits Obdachlose, andererseits aber auch heroinabhängige oder mit dem Ersatzstoff Methadon behandelte Menschen durch Alkohol in der Öffentlichkeit auffallen, richtet sich das Angebot an alle Gruppierungen. Zur Trinkerszene in der Innenstadt gehören nach Schätzungen rund 70 Personen. Einige von ihnen treffen sich auf dem Böckler-Platz am Gewerkschaftshaus - für alle Trinker ist diese Fläche aber zu klein. In der nun geplanten Einrichtung, die nur Volljährige betreten dürfen, wird der Konsum von selbst mitgebrachtem Alkohol erlaubt - Hochprozentiges wie Schnaps sowie illegale Drogen werden dagegen verboten sein. Es soll medizinische Hilfe geben, aber auch Beratung über Möglichkeiten bei Obdachlosigkeit oder Schulden.

Bisherige Angebote – eine Auswahl Seit 2002 arbeitet bei der Caritas eine Streetworkerin, die Trinkern Hilfe anbietet, auf einer halben Stelle - 2015 wurde sie auf Vollzeit aufgestockt. In D 6,7 betreibt die Caritas eine Tagesstätte für Wohnungslose - hier kommen auch viele Straßentrinker hin. Sie erhalten Essen, Kleidung und Hygieneartikel. Der Konsum von Alkohol und Drogen ist verboten. Beim Drogenverein gibt es seit 1998 in K 3, 11-14, einen Kontaktladen, der sich an Heroinkonsumenten richtet. Sie bekommen sterile Spitzen, aber auch Essen. Hier ist der Konsum von Alkohol und illegalen Drogen nicht erlaubt. Ein Streetworker des Drogenvereins betreut seit 2015 Abhängige in Jungbusch und Innenstadt. Die Stadt Mannheim unterstützt die Suchthilfe-Arbeit von Caritas, Diakonie, Baden-Württembergischem Landesverband für Prävention und Rehabilitation sowie vom Drogenverein mit jährlich knapp 1,2 Millionen Euro.

Gute Erfahrungen anderswo

Der Trinkerraum soll montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, samstags von 11 bis 17 Uhr - nötig sei eine "lückenlose Betreuung" durch Fachpersonal, heißt es in der Vorlage. Die berechnet einen Personalbedarf von 2,75 Hauptamtlichen und elf Hilfskräften. Inklusive Sachkosten kommt die Kalkulation auf je rund 290 000 Euro für die Jahre 2018 und 2019 sowie knapp 67 000 Euro für 2017, wenn es am 1. Oktober losginge.

Nicht dabei ist hier die Miete. Das liege daran, dass die Verwaltung noch kein Gebäude dafür "im Auge" habe, so ein Rathaus-Sprecher. "Das ist auch ein längerer Prozess, weil wir das Umfeld miteinbeziehen wollen." Die Vorlage nennt lediglich Kriterien für die gesuchte Immobilie. Weil sich die Trinker in der Innenstadt aufhalten, sollte hier auch der Konsumraum sein. Gebraucht werden rund 200 Quadratmeter, unter anderem mit einem großen Bereich für rund 50 Personen, dazu Toiletten, Küche, Büro. Ferner soll es einen Außenbereich für Raucher geben.

Die Verwaltung setzt große Hoffnungen in das neue Angebot. Die Einrichtung werde zwar nicht dazu führen können, dass Trinker "gänzlich aus dem Stadtbild verschwinden", heißt es in der Vorlage. "Es kann jedoch, nach den Erfahrungen andernorts, eine Entlastung der belasteten Gebiete erreicht werden." Das Rathaus verweist auf ähnliche Angebote in Bochum oder in Dortmund mit dem dortigen "Café Berta". Die Erfahrungen seien "sehr positiv", die Einrichtungen würden zu einer "sehr deutlichen Entspannung" beitragen.