Hayat – eine Handvoll Leben

Die Eltern haben ihrem Töchterchen den Namen Hayat - Leben - gegeben. "Sie war von Anfang an eine Kämpferin" , blickt Chefarzt Thomas Schaible vom Mannheimer Uni-Klinikum zurück. Gerade mal 360 Gramm wog das Mädchen, als es 16 Wochen vor dem Geburtstermin per Kaiserschnitt geholt werden musste. Am morgigen "Weltfrühchentag" soll auf Kinder aufmerksam gemacht werden, die wie Hayat viel Unterstützung brauchen. An der internationalen Beleuchtungsaktion beteiligt sich erstmals das Nationaltheater: Am 17. November erstrahlt die Fassade am Goetheplatz nach Einbruch der Dunkelheit in Purpur.

Üblicherweise wächst ein Baby im Mutterleib während 40 Wochen heran. Laut Weltgesundheitsorganisation bleiben aber jedem zehnten Neugeborenen weniger als 37 Wochen zum Reifen seiner Organe. Für Frühchen gilt: Je geringer das Gewicht und je kürzer die Zeit in Mamas Bauch, um so massiver die Risiken für ein gesundes Überleben.

Zu früh geborene Babys sind die größte Kinderpatientengruppe - die aber kaum wahrgenommen wird. Julia Heffner, zweifache "Frühchen-Mama" und Erste Vorsitzende des Mannheimer "Elternkreises Frühgeborene und kranke Neugeborene", weiß aus eigener Erfahrung: "Nicht-Betroffene haben meist keine Ahnung, was es für eine Familie bedeutet, wenn das Leben eines Kindes viel zu früh beginnt."

Am Donnerstag ist Welt-Frühgeborenen-Tag Kinder, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, gelten als Frühgeborene - jährlich um die 60 000 in Deutschland. Babys mit sehr niedrigem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm hatten meist nicht einmal 32 Wochen Reifezeit. Als extrem kleine Frühchen werden Neugeborene unterhalb von 1000 Gramm bezeichnet. Das Erreichen der 23. Woche gilt als Grenze zur Lebensfähigkeit mit medizinischer Unterstützung. Frühchen werden in Perinatalzentren versorgt. Das von dem habilitierten Neonatologen Thomas Schaible geleitete Zentrum an der Universitätsmedizin Mannheim besitzt "Level 1" und ist auf höchste Anforderungen spezialisiert. Jährlich werden um die 50 Kinder unter 1500 Gramm versorgt. Das Mannheimer Nationaltheater beteiligt sich erstmals beim "Weltfrühchentag" an der erdumspannenden Beleuchtungsaktion. Die Fassade erstrahlt am 17. November von 16.30 Uhr bis 1 Uhr in Purpur. Lila angestrahlt werden ebenfalls das Heidelberger Schloss, die Oper in Sydney- und neben vielen anderen Gebäuden auch die Niagara Fälle. Der "Elternkreis Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim" (www.fruehchen.de) hat sich für die Illumination stark gemacht. Im Theaterfoyer informieren Plakate und Flyer über die schwierige Situation, wenn Leben zu früh beginnt. wam [mehr...]

Der Schock

Auch Canan und Cüneyt T. hatten sich die Ankunft ihres ersehnten Nachwuchses anders vorgestellt - zumal sich die 30-Jährige bis zu der Schwangerschaftsvergiftung "super" gefühlt hatte. Als Klinikchef Schaible das deutsche Paar mit türkischen Wurzeln aufklärte, dass ihr Baby die Grenze zur Überlebensfähigkeit nur knapp erreicht hatte, "war das ein Schock", so Canan T. "Wir hatten Angst vor dem, was auf uns zukommen wird." Die Eltern stimmten zu, dass noch vor dem Kaiserschnitt zur besseren Vorbereitung von Hayats Lunge Kortison gespritzt wird.

Die Therapie schlug an. Als der Winzling am 11. April das Licht des Kreißsaals erblickte, funktionierte die Atmung - und das nach lediglich 23 Wochen und sechs Tagen im Mutterleib. "Ein kleines Wunder", kommentiert Schaible. Statistisch betrachtet hatte es für die Handvoll Leben nicht besonders günstig ausgesehen. Der Neugeborenen-Mediziner erläutert: "Wenn die erste Woche ohne Komplikationen, vor allem ohne Hirnblutungen, überstanden wird, ist ein guter Teil geschafft." Trotz Unreife holte Hayat zehn Tage lang selbstständig Luft, ehe sie aufgrund einer Infektion Atemhilfe benötigte.

Die Hilfe

"Frühchen", vor allem extrem kleine, tun sich nicht nur mit dem Atmen schwer - auch mit der Abwehr von Erregern, dem Regulieren der Körperwärme, der Aufnahme von Nahrung. Fünf Monate holte Hayat mit Hilfe von Apparatemedizin nach, wozu ihr in Mamas Bauch zu wenig Zeit geblieben war. Ihre Eltern erlebten derweil ein Wechselbad der Gefühle. Zwischen Hoffen und Bangen. Geholfen hat ihnen, dass sie sich auch menschlich gut betreut fühlten, ermutigt wurden, das Töchterchen verkabelt auf die Brust zu legen. Sie spürten, dass Hautkontakt nicht nur ihrer kleinen Heldin gut tat - auch ihnen. Das inzwischen sieben Monate alte Mädchen ist noch immer sehr zart - aber gesund. "Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar", freut sich Schaible und betont: Hayat zeige, dass "es sich lohnt, in die Kleinsten zu investieren". Der Neugeborenen-Spezialist weiß aber auch, dass der Kampf um Leben und Tod bei unreifen "Frühchen" nicht immer gewonnen wird - und manchmal nur um den Preis einer Behinderung.

Den "Weltfrühchentag" wollen Elterninitiativen auch nutzen, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Mit Sorge beobachtet der Bundesverband "Das frühgeborene Kind" den Plan, die Pflege-Ausbildung zu vereinheitlichen - so dass die Kinderkrankenschwester wegfällt. Aber gerade bei der heiklen Patientengruppe der Allerkleinsten bedürfe es besonders sensibler Pflegekräfte: Denn Hightech-Medizin sei nur so gut wie das Team, das diese zum Wohl der Winzlinge einzusetzen weiß.

Die Nachsorge

Auch Klinikchef Schaible fürchtet, dass es noch schwieriger werden dürfte, geeignetes Personal zu finden. Frühchen, deren gesundes Überleben am seidenen Faden hängt, so Schaible, brauchen während der intensivmedizinischen Therapie eine nur für sie zuständige Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

Wenn ein solcherart aufgepäppeltes Baby endlich nach Hause darf, dann beginnen für Eltern neue Herausforderungen: von Heilgymnastik über Förderprogramme bis zu Folgetherapien. Deshalb geht es beim "Weltfrühchentag" auch um das wichtige Thema Nachsorge.