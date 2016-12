Hehler müssen ins Gefängnis

Das Landgericht verurteilte zwei Hehler zu jeweils zweieinhalb Jahren Haft. © pr

Das Urteil haben die beiden Angeklagten äußerlich gelassen hingenommen. Zu zweieinhalb Jahren Haft sind sie gestern am Landgericht Mannheim verurteilt worden, wegen gemeinsamer gewerbsmäßiger Hehlerei von Mode in zwei Fällen. Tränen hatte es zuvor bei dem Jüngeren der beiden Männer gegeben, regelrecht aufgelöst hatte der 34-jährige Mannheimer im Schlusswort nach den Plädoyers seine Familie um Vergebung gebeten. Das Gericht wiederum folgte in seiner Entscheidung gänzlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte Ali B. und Cihan A. zu den geforderten Freiheitsstrafen. Beide Verteidiger kündigten Revision an.

Stefan Allgeier, der B. im Prozess vertrat, hatte zuvor auf Freispruch plädiert - und damit die Verteidigungslinie bis zum Ende aufrechterhalten, der zufolge B. zwar vom unrechtmäßigen Verkauf, nicht aber von der illegalen Herkunft der gehehlten Ware gewusst habe. Der Rechtsanwalt stellte seinen Mandanten als naiven Mode-Fan dar, dem es in erster Linie um die Kleidungsstücke sowie deren Verkauf und eben nicht um Bereicherung gegangen sei.

Dem folgte das Gericht um den Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz erwartungsgemäß nicht. Vielmehr, so Rackwitz, habe B. den offenkundig unrechtmäßigen Erwerb der Ware "zumindest billigend in Kauf genommen" und sie bewusst über seinen Onlinehandel schwarz ein- und verkauft. Dass Teile der Ware in einem Restaurant in der Neckarstadt übergeben wurden, habe B. genauso wenig ignorieren können wie die Tatsache, dass sie neu und frei von Mängeln war - und dennoch zu einem geradezu irrational niedrigen Preis erstanden werden konnte.

Hier kommt der zweite Angeklagte A. ins Spiel. Dieser hatte als damaliger Mitarbeiter eines Mannheimer Modehauses im Jahr 2014 damit begonnen, in Form von Mitarbeiter-Rabatten vergünstigt erworbene Ware im Internet zu verkaufen. 2016 nun bekam er das Angebot eines Dritten, dies im größeren Stil zu tun, ließ sich darauf ein und machte gemeinsam mit B. einen Gewinn von weit über 20 000 Euro. Bei der Ware hatte es sich um Modeartikel aus dem Lager des Modehauses gehandelt, die jener Dritte dort offensichtlich entwendet hatte.

Urheber bleibt im Dunklen

Den ominösen Urheber des Diebstahls gab A. nicht preis, zeigte sich ansonsten aber voll geständig, was ihm das Gericht auch auf das Strafmaß anrechnete. Genauso übrigens wie die Haftbelastungen durch eine zwar überstandene, aber jederzeit wieder auszubrechen drohende Krebserkrankung. Bei B. wiederum überwogen die ihm zur Last gelegten Tatumstände wie eine Vorstrafe wegen Betäubungsmitteln und der Tatplanung und -begehung aus einer Therapiemaßnahme sowie der Bewährung heraus.

Alleine die Revisionsprüfung kann nun mehrere Monate in Anspruch nehmen, so dass sich die beiden am Freitag Verurteilten zuallererst in Geduld üben müssen. Genauso wie die Angehörigen, die zahlreich erschienen waren, im Gerichtssaal aber - nach Familien getrennt - deutlich voneinander entfernt Platz nahmen.