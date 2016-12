Heilung für brandverletzte Kinder

Glück im Unglück (v.l.): Ivonne und Emmy Z. mit Kinderchirurgin Bettina Lang im Zentrum für brandverletzte Kinder und Jugendliche der Universitätsmedizin. © Tröster

Als Ivonne Z. aus der Küche einen "scheppernden Knall" hörte, wusste sie sofort, dass etwas passiert sein musste. Wie sich später herausstellte, hatten ihre beiden kleinen Töchter mal kurz die Malstifte weggelegt und nachschauen wollen, ob die versprochenen Spaghetti schon weich waren. Als der Topf samt kochendem Wasser zu Boden stürzte, kam die Dreijährige glimpflich davon - hingegen erlitt Emmy, knapp zwei Jahre alt, schwere Verbrühungen.

Fast sieben Wochen musste sie stationär behandelt werden. Am gestrigen bundesweiten Paulinchen-Aktionstag "das brandverletzte Kind" besuchte Emmy mit ihrer Mama erneut das Uni-Kinderzentrum - diesmal zur ärztlichen Nachkontrolle. Ivonne Z. ist froh, dass ihr jüngstes Töchterchen im Gesicht kaum sichtbare Spuren davon getragen hat. Wenigstens ein bisschen Glück im Unglück.

Spezial-Behandlungseinheit

Denn 52 Prozent ihrer Körperoberfläche wiesen tiefe Verletzungen auf, als das Mädchen am 19. Oktober in die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) geflogen wurde - weil es dort ein Zentrum für brandverletzte Kinder und Jugendliche mit zwei Spezial-Behandlungseinheiten und einem fachübergreifenden "Burn-Team" gibt. Kinderchirurgin Bettina Lange kennt unendlich viele (Patienten-)Geschichten, wie es dazu kam, dass sich heiße Flüssigkeit aus Töpfen, Kannen oder Tassen auf Mädchen und Jungen ergossen hat. Mal zogen Knirpse an der Kante stehende Behältnisse herunter, mal ruckelten sie an Kabeln (beispielsweise vom Wasserkocher), dann wieder wurde eine herunterhängende Tischdecke zum Verhängnis. Verbrühungen, klärt die Oberärztin auf, machen bei kleineren Patienten 80 Prozent der Brandverletzungen aus. Bei älteren Sprösslingen stelle sich eher Zündeln als Unfallursache heraus. "Außerdem haben wir im Sommer immer wieder Grillunfälle."

"Das sich Emmy schlimm verletzt hat, wusste ich sofort - aber was auf uns alle zukommen würde, davon hatte ich keine Ahnung." Ivonne Z. erzählt, dass sich bereits große Hautfetzen ablösten, als sie dem schreienden Töchterchen die Kleider vom Körper zog. Im Rettungs-Hubschrauber wurde Emmy in Folie gepackt. Die intensivmedizinische Behandlung, berichtet Kinderchirurgin Lange, begann damit, dass die großflächigen Wunden erst einmal unter Narkose gereinigt und danach mit einem Schutzverband abgedeckt wurden. Bei dem Eingriff musste Emmy künstlich beatmet werden.

Wenn Gewebe stark zerstört ist und Flüssigkeit nicht mehr in den Gefäßen bleibt, kommt es zu der sogenannten Verbrennungskrankheit, die den Körper aufquellen lässt. "Ich habe damals Emmy kaum erkannt", blickt die Mutter zurück. Weil dieser Zustand zu Organversagen führen kann, bedarf es erfahrener "Burn-Teams". Bei Emmy erwies sich die Transplantation eigener Haut als besonders schwierig- weil es kaum unverletzte Stellen gab.

Besonders schwer erwiesen sich die Gewebezerstörungen an Brust und Bauchwand, außerdem war der Kopf betroffen. "Wir haben schließlich vom Rücken Haut genommen, als dieser abgeheilt war", so die Oberärztin. Emmy wird mit der Mama noch des Öfteren aus dem Odenwald ins Uni-Klinikum zur Nachsorge, beispielsweise zum Verbandwechsel, kommen. Damit ihre Narben nicht zu wuchern beginnen, trägt sie vorerst ein maßgefertigtes Kompressions-Leibchen. "Natürlich haben wir uns das in rosa ausgesucht", sagt die Mama. Und damit die Kleine möglichst schnell wieder ihre Muskulatur aufbaut, die beim langen Liegen gelitten hat, absolviert sie Physiotherapie.

Weil Experten davon ausgehen, dass mehr als jede zweite Verbrennung oder Verbrühung bei Kindern vermeidbar wäre, startete das Uni-Klinikum eine Aufklärungsaktion mit "Paulinchen" und anderen Präventionsexperten. So demonstrierte Brandschutzausbilder Frank Kadel an einem speziellen Puppenhaus, warum es wichtig ist, wenn der Adventskranz oder sonst etwas zu brennen beginnt, unbedingt die Zimmertür geschlossen zu halten.