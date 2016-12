Helen Heberer wird Bloomaul

Mannheim. Die SPD-Stadträtin und ehemalige Landtagsabgeordnete Helen Heberer bekommt Ende Februar 2017 den 48. Bloomaulorden, der nur einmal jährlich verliehen wird und als höchste bürgerschaftliche Auszeichnung in Mannheim gilt.

Die gebürtige Mannheimerin, die am 28. Dezember ihren 66. Geburtstag feiern kann, habe "die typischen Bloomaul-Eigenschaften", begründete gestern das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Verleihungskomitee die Wahl: Die Tuba-Spielerin Helen Heberer sei "zupackend, geraderaus, herzlich und voller Mutterwitz", so Haass, Siegelmann und Weizel.

Sie sehen Heberer politisch wie auch als Bloomaul in der Nachfolge des im Frühjahr verstorbenen Ordensträgers Walter Spagerer, der von 1972 bis 1988 dem Landtag für die SPD vier Legislaturperioden angehörte. Heberer war, bis sie im Frühjahr aus freien Stücken nicht mehr antrat, zehn Jahre im Landtag, arbeitet - wie seit 1999 - unverändert im Gemeinderat mit und führte von 2002 bis 2008 als Kreisvorsitzende die Mannheimer SPD. "Die Mannheimer kennen und schätzen Helen Heberer als vielseitig engagierte Bürgerin, die sich stets mit Um- und Weitsicht aktiv einbringt, wenn sie mit Rat und Tat unterstützen kann", betont daher das Auswahlkomitee.

Als Beispiel verweisen Haass, Siegelmann und Weizel auf dem Einsatz von Heberer für die Sanierung der Sternwarte. Sie übernahm erst kürzlich den Vorsitz der Freunde des Stadtarchivs, ist Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. "Die neue Ordensträgerin ist aktiv im Kulturnetz, bei der Klapsmühl und in zahlreichen weiteren Vereinigungen. Kultur, Bildung und die Fasnacht liegen ihr schon immer am Herzen", so das Auswahlkomitee.

Heberer machte nach der Lehre als Bürokauffrau ein Diplom am Institut für Wirtschaftskommunikation und Welthandelssprachen. Sie war dann als Übersetzerin und Dolmetscherin tätig, studierte berufsbegleitend Pädagogik und wurde Waldorflehrerin. "Sie kann schriftgetreues Hochdeutsch - ist aber muttersprachlich im Kurpälzischen ebenso ausdrucksstark und kann als Dolmetscherin mit Europadiplom vermutlich sogar Bloomaulsprooch ins Englische übersetzen", so das Komitee augenzwinkernd.

Heberer freut sich über die "große Ehre" freut: "Was gibt es typischeres für Mannheim als diese Auszeichnung!"

Nun wird sie zunächst, wie stets am Fasnachtssonntag, 26. Februar 2017 im Opernhaus des Nationaltheaters eingebunden in die Aufführung "My Fair Lady" die Auszeichnung erhalten. Da fühlt sie sich nicht fremd, denn in jungen Jahren sang sie im Kinder- und Extra-Chor, war sogar im Ballett. Die Laudatio auf die "Neue" hält das letztjährige Bloomaul, der Mannheimer Musiker und Komponist Joachim Schäfer.