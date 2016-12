Helfer krempeln die Ärmel hoch

Alle Bilder anzeigen "MM"-Helfer renovieren bei Anneliese Schreckenberger (l.). © Bluethner Jan Doronilla fotografierte die Adenauer-Brücke für "Ein Hoch auf Hier".

Ein runder Geburtstag - wenn das kein Grund zum Feiern ist. Am 6. Juli wird der "Mannheimer Morgen" 70 Jahre alt. Redaktion und Verlag nehmen das Jubiläumsjahr zum Anlass, um ihren Lesern und Werbekunden Danke zu sagen - für die jahrelange Treue, für viel Zuspruch und Lob, aber auch für kritisch-konstruktive Anmerkungen. Im Mittelpunkt steht unsere Sonderbeilage, die der Zeitung am 70. Geburtstag beiliegt. Zudem spucken Mitarbeiter des "MM" in die Hände und unterstützen mit ihrem Einsatz wichtige Projekte. Eine Übersicht der Aktionen im Jahr des 70. Geburtstags.

"Wir packen's an"

Bei den Planungen für den 70. Geburtstag ist uns schnell klar: Wir wollen uns auch bedanken, denn ohne die teilweise jahrzehntelange Verbundenheit unserer Leser und Kunden könnten wir den "Runden" natürlich gar nicht feiern. So entsteht die Idee, uns mit unserer Arbeitskraft zu "revanchieren", so bei der Tafel, in einem Kindergarten, in einem Altenheim, für den Stadtjugendring oder bei Privatpersonen.

Sonderbeilage

56 Seiten mit viel Lesestoff, Service und Information - das ist unsere Sonderbeilage, die am 6. Juli der normalen "MM"-Ausgabe beiliegt. Wir stellen sieben Menschen vor, die 2016 ebenfalls einen runden Geburtstag feiern, darunter einen "Zwilling": Unser Leser Harald Rode feiert am selben Tag seinen 70. wie seine Zeitung. Wir blicken zurück in die Geschichte des Unternehmens, zeigen detailliert, wie ein Tag in der Redaktion verläuft. Und wir nehmen uns auch ein bisschen selbst auf den Arm, in dem wir über Böcke schreiben, die wir in all den Jahren so geschossen haben: ein "Knackpunkt" ohne "n" geschrieben, Tacos, die ausgeschenkt werden und die Geschichte von den zwei Interviews mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, von denen dann nichts, aber auch gar nichts auf dem Tonband war. . .

"Ein Hoch auf Hier"

Als regionale Tageszeitung sind wir tief in der Region verwurzelt. Und ja, wir sind da schon etwas parteiisch, denn wir finden, dass Mannheim und die Gegend drumherum einfach lebenswert sind. Deshalb gehen wir auf die Suche nach Menschen, die das genauso sehen. Und wir finden: Leute, die ihrer Heimat eingängige Lieder und tiefsinnige Gedichte schreiben oder prächtige Bilder malen. Leute, die das Herz am richtigen Fleck tragen und aus Überzeugung Mannheimer, Kurpfälzer oder Metropolregioner sind. Viele schicken uns Fotos, die wir gerne abdrucken, weil sie den Charme unserer Heimat treffend darstellen.

Kino-Klassiker

Das Jahr über verlosen wir unter den Inhabern unserer Morgencard Premium Kinokarten. Sieben Filme aus verschiedenen Genres und für verschiedene Altersklassen laufen in zwei Mannheimer Großkinos.

Streetfood-Festival

Köstlichkeiten aus vielen Ländern - das gibt es im Oktober auf unserem Mitarbeiterparkplatz in der Dudenstraße im Stadtteil Wohlgelegen beim Streetfood-Festival. Foodtrucks, also kleine Laster, fahren vor, bauen ihre Stände auf und servieren zwei Tage lang Currys, Nasi Goreng, prächtige Burger, Strudel oder CraftBeer.

Jubiläumswebsite

Bilder, Titelseiten und Anzeigen aus 70 Jahren - das präsentieren wir auf unserer Internetseite zu unserem Geburtstag.