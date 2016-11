Herschelbad als Wellness-Oase?

Bade-Zeremonie, Attraktionsbecken, Saunalandschaft: Das Herschelbad in der Innenstadt könnte künftig zum Wellness-Bad für Erholung Suchende in der Region avancieren. Das meint der Bäder-Experte Stefan Studer von der renommierten Kannewischer Ingenieurgesellschaft (Schweiz/Baden-Baden). Er hat im Auftrag der Stadt eine Studie erstellt, die auch die Investitionskosten von 33 Millionen Euro für eine veränderte Nutzung des Jugendstil-Ensembles enthält. Die Ergebnisse werden heute im Sportausschuss des Gemeinderates vorgestellt.

Nach Einschätzung der Studie stellt das 1920 eröffnete Herschelbad noch heute einen wichtigen Pfeiler in der Mannheimer Bäderlandschaft dar, ist jedoch stark sanierungsbedürftig. Die Stadt hat bislang erfolglos nach privaten Investoren Ausschau gehalten. Will man Geldgeber interessieren und das Bad wirtschaftlich betreiben, muss aber laut Studie auch das Konzept stimmen. Deshalb schlägt Studer vor, dem Herschelbad ein neues und in der Region einmaliges Profil als Wohlfühl- und Wellness-Oase zu verpassen.

Drei bis vier Attraktionsbecken, ein Wärmeaußenbecken, ein Loungebereich mit hoher Aufenthaltsqualität und ein Dampfbad im Erdgeschoss, im Obergeschoss der Saunabetrieb mit Wellnesszone - so stellt sich die Studie die zukünftige Ausstattung des revitalisierten Herschelbades vor. Sport- und Schulschwimmen - dieser Bereich wird zurzeit in zwei Hallen angeboten - sollen in andere Mannheimer Bäder ausgegliedert werden, zumal die Voraussetzungen im Herschelbad ohnehin alles andere als optimal seien.

Varianten mit oder ohne Sport- und Schulschwimmen Die Studie zur künftigen Positionierung des Herschelbades geht von zwei Szenarien aus: mit oder ohne Sport- und Schulschwimmen. Bei einer Beibehaltung des Angebots für Schulen und Vereine müsste ein zusätzliches Schwimmbecken vorgehalten werden. Der Bereich der Attraktionsbecken fiele entsprechend kleiner aus. Das macht sich auch in den kalkulatorischen Kosten bemerkbar. So könnten zwar die Personalkosten für die Durchführung einer Bade-Zeremonie eingespart werden (150 000 Euro pro Jahr), aber auch die dafür anfallenden direkten Erträge in Höhe von rund 950 000 Euro pro Jahr entfielen. Dies würde laut Studie zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses in einer Größenordnung von 200 000 bis 800 000 Euro führen. Laut Studie kann das Herschelbad unter den gegebenen Voraussetzung im günstigsten Fall mit einer "schwarzen Null" betrieben werden. Würde für die gleiche Investitionssumme nur der Status quo hergestellt, ändere sich am heutigen Defizit von 1,5 Millionen Euro kaum etwas.dir

Unter Wert verkauft

Das Herschelbad, so die Einschätzung, decke momentan noch, wie die anderen Mannheimer Hallenbäder, ein reines Basisangebot ab und werde angesichts seines historischen Charmes unter Wert verkauft. Sanierungstechnisch will Kannewischer den Jugendstilbau komplett entkernen. Alle Becken sollen abgebrochen und neu gebaut werden. Mit Ausnahme der erst 2015 erneuerten Lüftungsanlage müsste auch die komplette Technik modernisiert werden. Eingangshalle und Badebereich haben laut Studie den größten historischen Wert, die Nebenräume seien fast ausnahmslos nicht mehr im Originalzustand. 33 Millionen Euro setzt Kannewischer an Investitionskosten an. Die Besucherzahlen könnten mit der Attraktivierung auf 260 000 pro Jahr (2015: 130 879) gesteigert - und das Bad so kostendeckend betrieben werden.

Die Freunde und Förderer des Herschelbades, die seit 13 Jahren auf eine Sanierung des Jugendstilbades drängen, halten die Kannewischer-Studie für "durchaus diskussionswürdig": "Die Idee eines Gesundheitsbades wäre ein Alleinstellungsmerkmal in der Region", sagt Vorstandsmitglied Lothar Mark auf Anfrage dieser Zeitung. Allerdings gibt es etliche kritische Punkte, die bereits bei einer Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche besprochen wurden. Vor allem ein kompletter Rückbau im Innern sei dabei auf Unverständnis gestoßen.

"Überrascht hat uns auch, dass kaum etwas im Innern unter Denkmalschutz stehen soll", berichtet Lothar Mark. Zumindest die Kuppeln müssten nach einem Abriss wieder hergestellt werden. "Denn die gehören doch zum Charakter des Bades". Auch der Vorschlag des Bäder-Experten, Schul- und Vereinsschwimmen aus dem Herschelbad zu verbannen, stößt im Verein auf Skepsis. Ob ein Kombibad im Herzogenried als Ersatz realisiert werden könne, sei doch fraglich.

Grundsätzlich, so Mark, gebe es einige Punkte, die diskutiert werden müssten. Die Freunde und Förderer wollen dabei in jedem Fall die Öffentlichkeit mitnehmen und schlagen eine Informationsveranstaltung mit Stadt und Gutachter Anfang 2017 vor, um Fragen zu klären und Vorschläge aufzunehmen. Großes Ziel des Vereins ist es, dass zum Jubiläum "100 Jahre Mannheimer Herschelbad" im Jahre 2020 mit der Innensanierung begonnen wird.