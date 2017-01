Herschelbad-Studie wird vorgestellt

Wann, wenn nicht jetzt? Im Sportdezernat der Stadt ist man entschlossen, die seit Jahren anstehende, dringend erforderliche Innensanierung des Herschelbades voranzutreiben. Bei einer Informationsveranstaltung sollen die Bürger am 24. Januar über die 40-Millionen-Investition informiert werden. Dabei wird auch die Studie des Bäder-Experten Stefan Studer der Öffentlichkeit vorgestellt. Außerdem soll über dessen Vorschlag, das Jugendstil-Ensemble in ein Wellness-Bad zu verwandeln, diskutiert werden.

"Wichtig ist, dass wir jetzt den Einstieg schaffen", erläutern Sport-Bürgermeister Lothar Quast und sein Fachbereichsleiter Uwe Kaliske im Gespräch mit der Zeitung die Rahmenbedingen für das Projekt, das im Zusammenhang mit der Bäderkonzeption der Stadt steht (wir berichteten). Ziel sei nach wie vor, stadtweit ein Angebot für die gesamte Bevölkerung zu erhalten und auch bei einer Neupositionierung des Herschelbades als Gesundheitsbad dies nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir glauben, dass man das schaffen kann", betonen die Behördenchefs. Die Investorensuche am Markt habe jedenfalls nichts erbracht, nun müsse die Stadt eine eigene Haltung zu dem Thema definieren, Planungsgelder im nächsten Doppelhaushalt einstellen.

Eine Bestandsanalyse und Aussichten für einen Weiterbetrieb der Jugendstilanlage lieferte der Bäder-Experte Stefan Studer (Kannewischer Ingenieurgesellschaft). Die Besucherzahlen sinken demnach kontinuierlich, das (operative) Minus in der Stadtkasse beträgt 1,6 Millionen Euro jährlich. Ein "weiter so" dürfe es daher nicht geben, sagt Quast und macht deutlich: lediglich eine denkmalgerechte Sanierung werde das Defizit auf Dauer nicht verhindern. "Wenn wir die jetzigen Strukturen beibehalten, wird das nicht funktionieren", glaubt er. Die Option: das Gründerzeit-Ensemble als Gesundheitsbad attraktiviren und im Herzogenried ein Kombi-Bad bauen. Auf diese Weise werde man keine Wasserflächen reduzieren. Im Gegenteil: Das Herschelbad käme dann on top. Für Kaliske und Quast "ein Zugewinn": "Wir verlieren keinen Quadratmeter Wasserfläche und können die Bedingungen für alle optimieren" - auch für den Schulsport, der dann künftig im Herzogenried bessere Bahnen vorfände. Bei einem Umbau des Herschelbades zum Wellness-Bad müsse natürlich der historische Charme der Anlage zum Tragen kommen, unterstreichen die Behördenchefs. Keinesfalls werde man den Denkmalschutz ignorieren oder ihn gar kommerziellen Konzepten opfern. Nur was im Innern nicht mehr funktioniere (die gesamte Technik) müsse ersetzt werden.

Herschelbad-Konzeptstudie und Info-Veranstaltung Die im Auftrag der Stadt erstellte Studie "Vision Herschelbad 2020" stammt von dem Bäder-Experten Stefan Studer von der Kannewischer Ingenieurgesellschaft (Schweiz/Baden-Baden). Die Studie schlägt einen Umbau des Herschelbades als Wellness-Bad für Erholungsuchende vor und sieht darin ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Umland. Zwei Szenarien sind denkbar: mit oder ohne Sport- und Schulschwimmen. Derzeit nutzen rund 23 Schulen das Bad. Bei einer Beibehaltung des Angebots für Schulen und Vereine müsste ein zusätzliches Schwimmbecken vorgehalten werden. Kosten: 800 000 Euro zusätzlich. Infoveranstaltung: 24. Januar, 19 Uhr, Vortrag und Diskussion, Eberhard-Gothein-Schule, U 2,2-4. Führung durch das Bad ab 18 Uhr, Anmeldung nötig bis 20. Januar, unter Tel. 0621/293-4004 oder fb52@mannheim.de. aph

Am 24. Januar können Interessierte das Bad besichtigen. Ab 19 Uhr erläutert Stefan Studer die Fakten in der Gothein-Schule. Thema dabei auch: Die Verkehrssituation in der Unterstadt.