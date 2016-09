Herzlicher Hinweis auf Mannheim in Nordfriesland

Wer schon einmal in Schleswig-Holstein seinen Urlaub an der Nordsee verbracht hat, wird im Vergleich zur Rhein-Neckar-Region sofort einige Unterschiede erkennen: Statt vieler Berge, Täler und Wälder ist die Landschaft flacher. Nur Windmühlen, Leuchttürme und Deiche ragen in die Höhe. Es gibt Salzwiesen, Dünen und das Watt. Das Wetter ist launiger und kühler. Doch trotz aller Unterschiede gibt es zum weit entfernten Mannheim eine direkte Verbindung: Ein mit Herzen versehenes Schild, auf dem "Mannheim 708 km" steht.

In Husum, einer Hafenstadt in Nordfriesland, können Touristen die kleine Sensation entdecken: An einer Ecke, an der die Straßen Soltbargen und Schobüller aufeinandertreffen, zeigt ein Wegweiser nicht nur die Entfernung bis zum Mond oder Atlantik an, sondern eben auch zu Mannheim - als einzige Stadt.

Auf Leuchtturmsuche

Das mit Herzen versehene Schild entdeckte Rainer Pochlatko (55) vor etwa drei Wochen auf seiner Reise an der Nordseeküste. Als ein bekennender Freund von Leuchttürmen reiste er von Westerhever über Husum zur Halbinsel Nordstrand, um mit der Fähre zu den nordfriesischen Inseln Amrum und Pellworm zu fahren. Auf der Rückfahrt von Amrum machte Pochlatko dann die kuriose Entdeckung: "Plötzlich sah ich in Husum das Schild mit der Aufschrift ,Mond', das schräg nach oben zeigte. Da habe ich sofort gewendet, das Auto geparkt und bin gemeinsam mit meiner Frau zurückgelaufen. Und siehe da: Plötzlich war auch ein Schild mit ,Mannheim' zu sehen."

Pochlatko, der seines Studiums wegen nach Mannheim gezogen ist, fühlt sich mit der Quadratestadt stark verbunden. Nicht nur der Liebe wegen, denn seine Frau ist gebürtige Mannheimerin. "Ich bin Wahl-Mannheimer aus Überzeugung, und wir fanden das Schild in Husum einfach wunderschön", schildert er.

Seit über 30 Jahren wohne er nun hier und liebe vor allem die Neckarstadt. "Mannheim ist eine tolle Stadt, weil sie eben nicht zu groß ist und neben dem Theater auch die SAP Arena und viele Sportmöglichkeiten zu bieten hat."

"Mannheim ist eine tolle Stadt"

Auf der Suche nach dem Schöpfer dieser Kuriosität hat der "MM" bei der nahegelegenen Jugendherberge und der Volkshochschule in Husum angerufen. Und die Nachfrage zeigte Wirkung. Kurze Zeit später meldete sich Lars Richard Bonse (48) beim "MM"- der Urheber des Wegweisers. "Beim Grillabend kam mir die Idee, Schilder mit der Entfernung zum Mond und zum Atlantik aufzuhängen", sagt er. Das hölzerne Hinweisschild mit der Aufschrift "Mannheim" habe er im Juli aus rein freundschaftlichen Gründen für seine Nachbarin aufgehängt, da ein langjähriger Freund von ihr aus der Quadratestadt komme.

Fenna Reinholdt (53), die neben Bonse ein Haus in Husum bewohnt, erklärt: "Mein Mann und ich haben 1992 einen sehr guten Freund in Malaysia kennengelernt, der seitdem jeden Sommer zu uns nach Husum kommt, weil er uns und die Nordsee so sehr liebt." Der Freund, Uwe Mauthe (56), wohnt in Mannheim und gehört für sie mittlerweile schon zur Familie. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, das Schild als "Willkommensgruß" aufzuhängen, sagt sie.

"Ich lebe seit 1996 in Mannheim und die Stadt ist mittlerweile meine Heimat geworden. Ich bin aber auch gerne am Meer, weil man sich dort so gut erholen kann. Die Nordseeküste ist ein starker Kontrast zur Stadt", sagt Uwe Mauthe. Das Schild seiner langjährigen Freundin Fenna Reinholdt sei für ihn eine außergewöhnliche Überraschung gewesen. "Natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut."

Unterdessen möchte auch Rainer Pochlatko die Nordsee bald erneut besuchen. Denn neben Mannheim wirkt eben auch Norddeutschland eine große Anziehung auf ihn aus. "Ich möchte auf jeden Fall wieder an die Nordsee fahren - der Liebe zu Leuchttürmen wegen." Es gibt also eine Mengen Verbindungen zwischen Mannheim und der Nordseeküste - trotz 708 Kilometern Entfernung.