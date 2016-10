Herzstillstand – aber kein Notarzt hat Zeit

Tagsüber drei, nachts nur zwei Fahrzeuge einsatzbereit: In Mannheim fehlt ein Notarzt, sagt die Stadt - und ein aktueller Fall aus Wallstadt belegt es. © Prosswitz

Gibt es für Mannheim zu wenige Notärzte? Wie kann die Stadt Einfluss geltend machen, dass der Rettungsdienst besser wird? Damit befasst sich heute auf Antrag der Mannheimer Liste (ML) der Sicherheitsausschuss des Gemeinderates. Stoff dazu bieten Daten zu oft nicht eingehaltenen Hilfsfristen, die das Innenministerium auf Anfrage des Mannheimer Abgeordneten Boris Weirauch (SPD) lieferte (wir berichteten) - und ein aktueller Fall aus Wallstadt, wo ein Notarzt fehlte.

Es ist ein Samstag gegen 21 Uhr, als Bernd Alles plötzlich umkippt, der Atem stillsteht. "Mein Mann war weggetreten, hatte die typische Gesichtsfarbe", schildert Gerda Alles die Situation. Sie habe ihn "geschüttelt und gebatscht", und gleichzeitig den Notruf gewählt. Noch während sie mit der Rettungsleitstelle in Ladenburg telefoniert, kommt der 76-Jährige wieder zu sich.

Ganz geringen Puls

Das liegt daran, dass Mannheim nachts nur zwei, tagsüber drei Notärzte hat.

Die Leitstelle schickt daher nur einen Rettungswagen - keinen Notarzt. Schließlich sei kein "Herzstillstand" gemeldet gewesen, heißt es: "Der Patient war nach Aussage des Notrufmeldenden wach, ansprechbar und hatte keine Schmerzen", erklärt Peter Müller, der Leiter der Integrierten Leitstelle, den der "MM" mit dem Vorfall konfrontiert.

"Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren sehr schnell vor Ort und übernahmen die Versorgung meines Vaters", lobt Sohn Steffen Alles. Allerdings stellten sie fest, dass das EKG "äußerst grenzwertig" sei und ein Puls von nur 35 Schlägen pro Minute vorlag. "Sie erwähnten gleich zu Beginn, dass sie einen Notarzt angefordert hatten, dieser aber nicht verfügbar war", so Alles.

Das bestätigt die Leitstelle. Die Rettungswagen-Besatzung habe einen Mediziner nachgefordert. "Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch beide Mannheimer Notärzte in Notfalleinsätze gebunden", sagt Müller. Daraufhin habe die Leitstelle angeboten, den Notarzt aus Schwetzingen zu entsenden. "Dieses Angebot wurde vom Rettungswagen abgelehnt", so Müller.

"Damit war auf dem kompletten Transport keine ärztliche Versorgung meines Vaters gewährleistet", ärgert sich Steffen Alles. Sein Vater hatte Glück: Er bekam am Tag darauf einen Herzschrittmacher implantiert, es geht ihm wieder gut.

"Aber man kann doch jetzt nicht sagen, dass meine Frau am Telefon nicht wusste, dass es ein Herzstillstand war, damit ist ein Laie doch überfordert", ärgert sich der 76-jährige Wallstadter. "Ich bin schon stinkig", sagt auch seine Frau. Das Problem sei doch, dass kein Arzt greifbar gewesen sei, "dann sollen sie halt mehr einsetzen", meint sie.

"Andere Patienten hätten in einem solchen Fall sicher nicht so viel Glück und könnten nicht gerettet werden", fürchtet ihr Sohn Steffen Alles. "Dass in Mannheim, einer Großstadt, die sich selbst als Mitglied der Metropolregion betitelt, in einem solchen Fall keine notärztliche Versorgung garantiert werden kann, kommt einer Bankrotterklärung gleich", ärgert er sich. Nachts gibt es für ganz Mannheim aber in der Tat nur zwei, tagsüber drei Notärzte. Die Stadt fordert schon lange einen dritten, 24 Stunden einsatzbereiten Notfallmediziner. Vom Bereichsausschuss Rettungsdienst, in dem Krankenkassen und Hilfsorganisationen allein entscheiden, wurde der aber nicht bewilligt.