Heute ist der Eintritt frei

Eines der edelsten Stücke: Reise-Service aus Silber und Achat in 53 Teilen - so ausgestattet fuhr man in der Kutsche um die Welt.

Eine lange Warteschlange am Eingang, ein voll besetzter Florian-Waldeck-Saal - das gab es gestern Abend schon zur Eröffnungsveranstaltung der neuen Sonderausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" der Reiss-Engelhorn-Museen. "Die Leute könnten in die Freibäder oder einen Grillabend machen, bei dem herrlichen Sonnenschein", wunderte sich darüber ein Gast aus Wien, doch offenbar würden "sie hier etwas Großartiges erwarten".

Dass es etwas Großartiges zu sehen gibt, daran hat genau dieser Gast aus Wien großen Anteil. Es war Stefan Weppelmann, Direktor der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien, von dem 40 hochkarätige Leihgaben kommen. Für ihn sei es "eine große Freude, wie Ihre Ausstellung neue Fragen an unsere alten Meisterwerke stellt", lobte er das Konzept.

Kompliment vom OB

Zeiten und Preise Ausstellung "Barock - Nur schöner Schein?" bis 19. Februar 2017 in den Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus C 5, 68159 Mannheim Öffnungszeiten Di. - So. 11 - 18 Uhr, Mo. geschlossen, Feiertage 11 - 18 Uhr außer 24.12. und 31.12. Zur Eröffnung freier Eintritt heute, 10. September, 11 bis 18 Uhr. Großes Barockfest am Sonntag, 11. September, 11 bis 18 Uhr, auf dem Toulonplatz vor dem Museum. Eintritt: Erwachsene 12,50 Euro, Kinder/Jugendliche (6 - 18 J.) 3 Euro, Studierende/Azubis 6,50 Euro, Gruppenpreis ab 10 Pers. und Begünstigte 10,50 Euro, Familien 24,50 Euro. pwr

Zudem sah er in der guten Resonanz zur Eröffnung eine Statistik bestätigt, wonach in Deutschland pro Jahr 100 Millionen Menschen ein Museum besuchen, "wenn das hier schon zum Auftakt so ist!" Bei einem Stadtbummel seien ihm viele Plakate sowie zahlreiche zur Ausstellung passend dekorierte Schaufenster und Aktionen der Gastronomie aufgefallen: "Es ist schön, zu sehen, wie eng hier Stadt und Museum verklammert sind", hob er hervor.

Als Dankeschön dafür haben sich die Reiss-Engelhorn-Museen eine besondere Aktion ausgedacht. Ursprünglich sollte die offizielle Eröffnung samstags sein, als erster Ausstellungstag offiziell genannt wurde stets der Sonntag, 11. September. Doch dann haben sie die Eröffnungsveranstaltung auf gestern vorgezogen. Am heutigen Samstag bietet sich dadurch Mannheims Bürgern bei freiem Eintritt die Chance, ins Zeughaus zu kommen und die Ausstellung zu sehen, ehe auswärtige Besuchergruppen anreisen.

Oberbürgermeister Peter Kurz war sich gestern sicher, "dass diese Ausstellung so großen Zuspruch findet, wie es schon die Eröffnung zeigt". Er machte dem Museumsteam ein großes Kompliment für das, was es, so der OB, "wieder einmal" entwickelt habe - mit eigenen Sammlungsbeständen wie auch herausragenden Leihgaben. Das Projekt sei in besonderer Weise mit der Geschichte der Stadt verbunden, auf die das Barockzeitalter - bis heute - sehr prägenden Einfluss habe. Dabei mache die Sonderschau eben nicht nur die Schönheiten der Epoche deutlich, sondern zugleich die Verwerfungen - etwa die zwei Zerstörungen Mannheims 1648 und 1689. Bei Hans-Jürgen Buderer bedankte sich Kurz, dass er für das Projekt "impulsgebend" gewesen sei.

In der Tat geht die Idee auf ihn in seiner Zeit als Direktor des Museums Zeughaus zurück. Nun, in Pension und in seiner neuen Rolle als Vorsitzender des Fördererkreises, machte Buderer deutlich, wie aktuell die Barockausstellung ist. Schließlich erlebe man auch heute wieder ein Ringen um Glaubensfragen, werde wie einst bei der geografischen Eroberung der Welt im Barockzeitalter der Umgang mit Fremden diskutiert.

Faszinierende Zeit

"Museen sind kein Ort, wo die Vergangenheit im Verborgenen gehütet wird, sondern wo Geschichte zur lebendigen Erinnerung gemacht wird", meinte Buderer programmatisch. Der Fördererkreis habe daher den Druck des Katalogs unterstützt, biete im ehrenamtlich betriebenen Museumsshop die passenden Erinnerungsstücke und schaffe aus dem Erlös neue Objekte an.

Kuratorin Uta Coburger gestand dann, dass man den Begriff "Barock" anfangs nicht habe fassen können. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und zeigen, wie widersprüchlich und faszinierend diese Zeit war!" Zeughaus-Direktor Christoph Lind bescheinigte ihr wie auch dem ganzen Museumsteam, mit "Leidenschaft, Herzblut und Sachverstand" die Ausstellung vorbereitet zu haben: "Ihr seid wunderbar!", lobte er seine Mitarbeiter.