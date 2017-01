„Hiesige Handwerker kommen oft zu kurz“

Die Verwaltung hat einen Auftrag zu vergeben - und am Ende bekommt ein ortsfremder Mitbieter den Zuschlag, weil er eben "anders" kalkuliert hat: Immer wieder regen sich hiesige Handwerksbetriebe oder Mittelständler darüber auf, dass sie bei öffentlichen Ausschreibungen in der Stadt zu wenig zum Zug kommen. Jetzt will die CDU mit einem Vorstoß auf Landes- und Bundesebene dafür sorgen, dass die öffentliche Hand neben dem Kostenfaktor auch andere Kriterien stärker berücksichtigen muss. Dabei soll es unter anderem darum gehen, ob ein Unternehmen ausbildet, ob es in der Region zu Hause ist und ob es Innovationen vorantreibt.

Hans-Jörg Fischer (Bild), Vorsitzender des CDU-Arbeitskreises Wirtschaft im Kreisverband und des Bunds der Selbstständigen (BDS), sieht die Sache mit dem Geld so: "Geringe Kosten heißt leider allzu oft geringe Qualität". In der Gesamtschau müsse der, der einen Auftrag vergibt, eben auch auf die Folgekosten achten: "Qualität bedeutet dauerhafte Haltbarkeit, ist das nicht der Fall, muss ich wieder Geld in die Hand nehmen". Für öffentliche Haushalte sei das ein Dauerthema, "da wollen wir Abhilfe schaffen".

Und nicht nur da: "Immer wieder beklagen sich hiesige Unternehmen, dass sie zu kurz kommen bei Ausschreibungen. Der Leidensdruck ist groß". Fragt man Betroffene, bestätigt sich diese Einschätzung: "Bist du nur einen Euro zu teuer, verlierst du", klagt ein Bauhandwerker, der viel für die Stadt arbeitet und seinen Namen nicht nennen will: "Wir kommen nur über den Preis zum Ziel, aber ich muss kostendeckend kalkulieren". Wenn er einen Auftrag aber unbedingt haben wolle, "aus Prestige-Gründen", dann sei da oft kein Gewinn zu erzielen, "aber vom Gewinn lebe ich nun mal".

"Mittelwert-Methode" angestrebt

Die Lösung dieses Dilemmas sieht das CDU-Papier zum einen in der sogenannten Mittelwert-Methode, die auch in der Schweiz angewandt werde - Fischer: "Danach bekommt derjenige den Zuschlag, der dem Preisdurchschnitt seiner Mitbewerber am nächsten kommt, und der Effekt ist der, dass man nicht über den Preiswettbewerb zum Ziel kommt, sondern anhand des eigenen Aufwands kalkuliert".

Zudem sollen, so will es die CDU, weitere Kriterien berücksichtigt werden, die Ausbildungsleistung etwa oder die regionale Ansässigkeit von Bewerbern. Ein Vorstoß, den auch die Handwerkskammer unterstützt: "Wir fordern das seit Jahren", sagt Kammer-Sprecher Detlev Michalke, "wer hier junge Menschen ausbildet und Steuern zahlt, der soll auch Aufträge bekommen". Aber da Personalkosten der wesentliche Faktor einer Kalkulation seien, sei man gerade im Dreiländereck gegenüber Hessen und Rheinland-Pfalz mit niedrigerem Lohnniveau und erst recht gegenüber EU-Ländern im Nachteil.

Bei der Stadt schätzt man das Thema anders ein: "Wir wenden das geltende Vergaberecht an", sagt Sprecher Jan Krasko. Im Einklang damit vergebe man auf das wirtschaftlichste und nicht auf das billigste Angebot. Das Thema sei ohnehin auf anderer Ebene angesiedelt: "Der Antrag richtet sich an den europäischen und den bundesdeutschen Gesetzgeber, dort liegt die Gesetzgebungskompetenz ".

Ein weiter Weg also, und Detlev Michalke weiß, "dass das Handwerk in der Sache lange gebohrt hat - aber Berlin stellt sich da taub. Die Frage ist nun, ob der Mannheimer Kreisverband in der Sache Gehör findet". Hans-Jörg Fischer will jedenfalls alles dafür tun: "Wir bringen das über die Bundespartei und über den BDS bis nach Berlin". (Bild: BDS)