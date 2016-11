Hilfe für die Abhängigen

Trinkergruppen auf dem Paradeplatz sorgen nicht gerade dafür, dass sich Passanten an diesem wichtigen Ort für die Innenstadt gerne aufhalten. Deshalb muss die Landesregierung in Stuttgart Städten jetzt schnellstens die Möglichkeit geben, an solchen zentralen Punkten das Trinken von Alkohol zu verbieten. Und Mannheim sollte davon Gebrauch machen, sehr viele Bürger wünschen sich das. Doch das Verbot darf nicht die einzige Reaktion bleiben.

Eine effektiv kontrollierte Regelung wird zwar den Paradeplatz aufwerten. Den Trinkern allerdings hilft das nicht. Deshalb ist es gut, dass die Stadtverwaltung das Thema auf mehreren Ebenen angehen will und derzeit auch die Einrichtung von Räumen prüft, in denen sich Trinker aufhalten können und gleichzeitig auch Hilfe bekommen. In Städten wie Dortmund gibt es solche Räume bereits. Von dort ist zu hören, dass sie dazu beigetragen hätten, Trinker von der Straße zu holen - auch wenn das wahrscheinlich nie ganz gelingen kann. Doch das Ziel muss es sein, diesen Menschen zu helfen in ihrem Kampf gegen Sucht und Obdachlosigkeit. Das ist noch wichtiger als die Verschönerung des Straßenbildes.