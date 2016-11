Hilfe mehr denn je gefragt

Wer ihr gegenübersitzt, sieht nur hohe Papierstapel, die irgendwie immer weiter wachsen. Und kaum glaubt sie, mal viel abgearbeitet zu haben, stehen in ihrem kleinen Büro schon wieder gelbe Plastikkisten der Post vor ihr - gefüllt. "Wir gehen auf dem Zahnfleisch", seufzt Sigrid Wyrwoll, die geschäftsführende Vorsitzende des "MM"-Hilfsvereins, so stark ist in diesem Jahr der Andrang von Menschen in Not, die auf Unterstützung durch die "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" hoffen.

Im Jahr 2015 hatten den "MM"-Hilfsverein für die Weihnachtsaktion 1855 Anfragen erreicht, im Jahr zuvor 1610. "Die 1600 haben wir jetzt schon überschritten - ich denke, wir nähern uns den 2000", fürchtet Wyrwoll. Und letztlich ist das ein trauriger Rekord. Jeder der Briefe und Karten, oft mit ungelenker Schrift verfasst, beinhaltet die Schilderung erschütternder Schicksale. Die Schreiben handeln eben nicht allein von finanziellen Problemen - es geht um Krankheit, Einsamkeit und Verzweiflung, Gewalt und Traurigkeit.

Aber natürlich nicht nur. "Ich lese viele schlimme Fälle, gerade viel Altersarmut oder ganz arme Kinder - aber man erlebt auch Fälle von Anspruchshaltung, ganz klar", räumt Wyrwoll ein. Nur - die haben bei ihr keine Chance. "Ich kann, ja ich muss rigoros sein", betont die geschäftsführende Vorsitzende des "MM"-Hilfsvereins. Seit Anfang 2013 engagiert sich die früher am Sozialgericht tätige Rechtspflegerin nun für die "MM"-Aktion, bringt Lebenserfahrung und Fachwissen ein.

Der Verein Träger: Hilfsverein Mannheimer Morgen e.V., gemeinnütziger, eingetragener Verein. Vorstand: Vorsitzender: Dr. Björn Jansen, geschäftsführender Gesellschafter Mediengruppe Dr. Haas; Geschäftsführende Vorsitzende: Rechtspflegerin i. R. Sigrid Wyrwoll; 2. Vorsitzender: Peter W. Ragge. Sämtliche Verwaltungs- und Personalkosten trägt der Verlag des "MM". Anträge mit Nachweis der Bedürftigkeit (etwa Hartz-IV-Bescheid) schriftlich an "MM"-Aktion "Wir wollen helfen", P 3, 4-5, 68161 Mannheim. Geholfen wird nach Prüfung der Bedürftigkeit und der finanziellen Verhältnisse mit Barzuschüssen in Einzelfällen, zudem mit Lebensmittelpaket oder Spielzeug/Kleidung für Kinder vor Weihnachten. Spenden können bar beim Morgen-Forum in P 3, 4-5, Mannheim abgegeben werden. Überweisung an das Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE11 6705 0505 0038 0000 39. Alle Spenden sind voll steuerabzugsfähig. pwr

Und genau das ist es, worauf sich die Spender verlassen können. Wyrwoll und ihre Mitarbeiterinnen, Ingeborg Seibel und Stefanie Avril, bewältigen derzeit die großen Papierstapel mit vielen Hilferufen, Bitten, Wünsche, Fragen. Über 1200 der Anfragen haben Wyrwoll und ihr Team bereits bearbeitet - sprich: streng geprüft. Denn Grundsatz bei "Wir wollen helfen" ist, dass es Unterstützung aus Spendengeldern nur gibt, wenn jemand unverschuldet in Not geraten ist, er sich selbst nicht anders helfen kann, alle Möglichkeiten bei Staat oder Versicherungen ausgeschöpft sind. Grundsätzlich soll die "MM"-Aktion nur letzter Rettungsanker für jene Menschen sein, die in ihrer Not nicht vom sozialen Netz aufgefangen werden. Zuvor sind Einkommensverhältnisse und Verbindlichkeiten als auch Ausgaben genau und nachweisbar offen zu legen - nur dann gibt es Hilfe aus Spendenmitteln.

Denn das Vertrauen darauf ist die Basis der "MM"-Aktion. Ihre Wurzeln hat sie in den 1950er Jahren, als die lebensnotwendige Operation für einen schwer herzkranken Mannheimer Bub nur in den USA möglich war. Weil die Bürger dafür spontan spendeten, konnte er gerettet werden. Seither haben "MM"-Leser immer wieder gezeigt, dass die Not des Nächsten sie berührt - und so entstand die dauerhaft, nicht allein vor Weihnachten aktive "MM"-Aktion.

Verlag trägt alle Kosten

Sämtliche Personal- und Verwaltungskosten trägt der Verlag des "MM" und zeigt so kontinuierlich intensives soziales Engagement. Schon deshalb identifizieren sich "MM"-Leser mit "Wir wollen helfen" wie mit kaum einer anderen Aktion - weil hier eben Mannheimer wiederum Mannheimern helfen. Darauf setzen wir auch nun wieder - obwohl der Spendeneingang bis Anfang November deutlich geringer war als im Vorjahr. Wie und wo "Wir wollen helfen" hilft, darüber berichten wir ab Montag wieder bis Weihnachten per "Tagebuch". Und wir freuen uns auf viele Leser, die mit großen und kleinen Geldbeträgen Solidarität zeigen und diese Idee mittragen - weil sie wissen, dass ihr Geld richtig ankommt: bei Nachbarn in Not.