Hinweise auf Qualifikationen

In Mannheim soll es nur wenige Führungskräfte geben, die einen Migrationshintergrund haben. Das bemängelt der Migrationsbeirat. Die Stadt hat nun eine Befragung der in Mannheim kommunal untergebrachten Flüchtlinge veranlasst. Es sind jene, die zwischen April 2015 und April 2016 bereits gesetzliche Leistungen bezogen haben. "Wir haben durch die detaillierte Umfrage nun eine Bestandsaufnahme, einen Querschnitt, welches Potenzial wir hier möglicherweise nutzen können", sagt Marianne Bade (SPD). Die Sozialdemokraten haben die Befragung auf die Tagesordnung des heutigen Integrationsausschusses (Stadthaus N 1, Raum Swansea, 16 Uhr) gebracht. Eine wesentliche Voraussetzung für die Integration sei Arbeit. Aus den Antworten könnten sich nun nötige Maßnahmen ablesen lassen.

Um einen Job zu finden, braucht es vor allem zwei Dinge: Sprachkenntnisse und berufliche Qualifitkation. Beides wurde abgefragt. Wie gut sprechen, verstehen, lesen oder schreiben die Flüchtlinge Deutsch? Ein Drittel bis die Hälfte der 318 Befragten hat mangelnde bis fehlende Deutschkenntnisse, heißt es in der Ausschussvorlage. Die meisten Schwierigkeiten gebe es beim Schreiben, die wenigsten beim Verstehen. Die Informationen zum Bildungsabschluss sind im Fragebogen, der vor allem von Ehrenamtlichen mit den Flüchtlingen durchgearbeitet wurde, differenziert erhoben. Sie sollen zielgenau und für den Einzelfall zu entscheidende Hinweise bei einer Berufsvermittlung geben, heißt es.

Einzelfall entscheidet

Das ist für die Agentur für Arbeit wichtig. Martina Gürkan, Beauftragte für Migration, ist dankbar für diese Hinweise, um passende Angebote zu unterbreiten. "Viele Flüchtlinge der Erstaufnahmestationen kommen zu uns und wollen Arbeit finden, um hierzubleiben", sagt sie, diese hätten aber ein Beschäftigungsverbot vom Regierungspräsidium oder der Ausländerbehörde, da sei dann nichts zu machen. "Bei einer Arbeitserlaubnis muss es dann meistens aber ganz schnell gehen, weil die Betriebe gute Mitarbeiter suchen. Wir koordinieren oftmals Sprachkurse und Schulbesuche - je nachdem, was benötigt wird. Wir entscheiden für den Einzelfall", erklärt Gürkan. Darauf sei die Befragung ausgelegt, damit die Behörde auf die Potenziale aufbauen könne. Neben der Sprache sind die beruflichen Qualifikationen entscheidend bei der Jobsuche. Ein Viertel der Befragten habe eine Ausbildung oder ein Studium absolviert - diese hätten jedoch keinen deutschen Standard. Das sei nur bei drei Prozent gegeben. Knapp 20 Prozent haben zwar einen Abschluss, aber kein in Deutschland anerkanntes Zeugnis. Das ließe sich allerdings bei manchen dieser Gruppe, wenn auch nur teilweise, ändern. Es bestehe beispielsweise im Handwerk oder in der Gastronomie ein erhebliches Potenzial an beruflichen Fähigkeiten - eine Grundlage für die Integration in Arbeit, heißt es.

Dennoch zeige die Befragung, dass "der Erwerb von Sprachkenntnissen von zentraler Bedeutung ist", sagt Sozialbürgermeister Michael Grötsch. "Die Ergebnisse der Befragung lassen erkennen, dass bei der großen Mehrheit der Befragten eine Integration in Arbeit wegen mangelnder Sprachkenntnisse und beruflicher Qualifikationen einen erheblichen Maßnahmen- und Ressourceneinsatz erfordert", so Grötsch.

Zusammenfassend verfügten 15 Prozent der 318 Befragten über die besten Integrationschancen - mit guten Deutschkenntnissen und beruflichem Abschluss. Frauen fallen indes durchs Raster, sie haben meistens schlechte Sprachkenntnisse und keinen Abschluss. Der Ausschuss wird heute um 16 Uhr im Stadthaus diskutieren, welchen Nutzen die Befragung für Mannheim bringen kann.