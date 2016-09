Sie ist ein höchst ungewöhnliches Kleinod am Ostrand der Stadt, die älteste erhaltene Kirche auf Mannheimer Gemarkung und ein historisch bedeutsamer Schatz: Die Magdalenenkapelle in Straßenheim gehört erstmals zu jenen Monumenten, die am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals besichtigt werden können. Und nicht nur das: Ein ganz neu angefertigtes Modell zeigt zudem, welcher römische Tempel hier vorher gestanden haben könnte.

Bei den Römern führte eine Heerstraße von Lopodunum, dem heutigen Ladenburg, Richtung Worms hier vorbei. Bei Straßenheim wurden die Pferde gewechselt, gab es eine Herberge und wohl "etwas in der Art eines römischen Tempels", so Wallstadts Ortshistoriker Stefan Alles. "Irgendetwas Großes war da, genau verbürgt ist die Stelle nicht, weil man bisher im Boden noch nichts gefunden hat", so Alles.

Marmorierter Altar aus Holz

Tipps für den Sonntag Magdalenenkapelle, Straßenheim, geöffnet 15 bis 17 Uhr, Führungen nach Bedarf. Herschelbad, geöffnet 12 bis 17 Uhr, Führungen stündlich, 11 Uhr Eröffnungsveranstaltung des Tags des offenen Denkmals in Mannheim. Wasserturm, 10 bis 16 Uhr Informationen über die Geschichte der Mannheimer Trinkwasserversorgung. Christuskirche, von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Kirchen- und Turmführungen um 12, 13, 14 und 15 Uhr. Die Pfarrer erklären, wo ein Pfarrer sich umzieht und wann er weiß und wann er schwarz trägt. Epiphaniaskirche, Andreas-Hofer-Straße 37, zunächst vom Abriss bedroht, nun als multifunktionales Veranstaltungszentrum geplant. 15 Uhr Führung durch Initiative "Rettet Epiphanias Feudenheim". Marktplatzdenkmal, um 11, 12, 14 und 15 Uhr, historische Erläuterungen durch den Verein Stadtbild. Marien-Apotheke, Am Markt 3, Neckarau, 10 bis 18 Uhr, einzigartige, denkmalgeschützte Ladeneinrichtung aus dem Jugendstil. Wasserturm Seckenheim mit Aufzugsmuseum der Firma Lochbühler, 12 bis 16 Uhr. RNV-Betriebshof Käfertal, Führungen von 10 Uhr bis 16 Uhr. Historische Bahnen, von 10 Uhr bis 16 Uhr im 30-Minuten-Takt auf der Strecke Käfertal - Universitätsklinikum - Alte Feuerwache - Paradeplatz - Wasserturm - Rosengarten - Nationaltheater - Universitätsklinikum - Käfertal. pwr [mehr...]

Aber eigens zum "Tag des offenen Denkmals" fertigte jetzt Markus Gauch, bei der 1250-Jahr-Feier des Orts gerade der Anführer der berittenen "Wallstadter Herolde", nun ein kleines, anschauliches Modell, wie der Römerbau ausgesehen haben könnte. Vielleicht befinden sich Steine davon noch im Boden, waren später Fundament für weitere Bauten? Zur Zeit Karls des Großen (768 bis 814) deuten Urkunden jedenfalls auf einen Sakralbau im Rang einer Basilika an dieser Stelle hin. Wenig später, 903 - und damit später als Wallstadt mit 766 - wurde das heutige Straßenheim dann im Lorscher Kodex erstmals urkundlich erwähnt.

Schon 1206 taucht eine Filialkirche der Pfarrei Ladenburg in alten Urkunden auf. Als offizielles Geburtsjahr der Kapelle gilt 1408. Da stiftete die Witwe des Ritters Diether von Handschuhsheim, Amalie Meza von Neuburg, für das Dorf Straßenheim eine eigene Pfarrpfründe und die Kapelle. Schon damals wurde die Kapelle nach Maria Magdalena benannt und zur Pfarrkirche erhoben, das Patronatsrecht oblag dem Wormser Domkapitel.

Doch dann kam die Reformation - in der Kurpfalz 1556. Zwischendurch war die Kapelle daher eine evangelische Kirche, bis im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs wieder die Katholiken das Sagen hatten. Eine Zeit lang gibt es dann keine Überlieferungen. Belegt ist indes, dass die Kapelle unter Kurfürst Carl Theodor wieder renoviert und 1750 vom Wormser Weihbischof erneut geweiht wurde. Der marmorierte Altar aus Holz, von zwei Putten flankiert, stammt aus dieser Zeit und ist der einzige original erhaltene Barockaltar Mannheims, wenn auch der Sandsteinkern älter ist.

Renovierung geplant

Nach dem Ende der Kurpfalz 1803 wird Straßenheim hessisch, doch im Wege des Gebietstauschs mit dem fürstlichen Haus Hessen-Darmstadt übernimmt das Land Baden die Oberhoheit - auch wenn bis 1814 der Viernheimer Pfarrer zuständig ist. Danach wird die Kapelle von Heddesheim, erst ab 1913 von der Pfarrei Wallstadt aus betreut. Heute gehört sie zur Käfertal, Feudenheim, Vogelstang und Wallstadt umfassenden Seelsorgeeinheit Maria Magdalena, die sich ganz bewusst nach dieser Kapelle benannt hat.

Mit dem umgebenden Friedhof ist der Sakralbau seit 2000 als "Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung" eingestuft, gehen doch zumindest Teile des Mauerwerks auf das 13. Jahrhundert zurück. Seit dem vergangenen Jahr engagiert sich ein Freundeskreis für die Sanierung des kleinen Gotteshauses.

Alles und viele andere Mitglieder des Freundeskreises sind beim Tag des offenen Denkmals dabei - zumal gegenüber, im Seitz'schen Hof, zugleich von 11 bis 18 Uhr das beliebte Hof- und Gartenfest läuft. "Wir werden da sein, von der Geschichte des Gebäudes und von den Plänen für die Zukunft erzählen", kündigt Lukas Glocker, Pfarrer der Seelsorgeeinheit, an. Auch besondere sakrale Gegenstände, etwa Kelch, Ziborium und Monstranz aus dem 18. Jahrhundert und die Pieta von Maria Magdalena aus dem 19. Jahrhundert, werden ausgestellt.

Immerhin hat der Freundeskreis etwas zu feiern: Mit dem Land als Eigentümer ist vereinbart, dass die Kapelle 2017 "außen und oben renoviert wird, inklusive des Glockenstuhls", so Pfarrer Glocker. Während sich das Land auf Stein- und Putzkonservierung sowie Reparaturen an Sockel und Dach konzentriert, will der Freundeskreis - mit Spendengeldern - die Innen-Restaurierung angehen.