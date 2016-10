Hochhäuser am Neckar: Mieter sollen mehr zahlen

In der Wohnanlage am Neckarufer-Nord rumort es seit Jahren: Derzeit sorgen Mieterhöhungen des Eigentümers für großen Ärger in den Hochhäusern.

In den Hochhaustürmen am Neckarufer-Nord (NUB) herrscht mächtig Unruhe: Diesmal geht es um Mieterhöhungen des Eigentümers, der Grand City Property Ltd (GCP). Diese seien unverhältnismäßig hoch, kritisiert der Mieterverein und rät den Mietern, fachkündigen Rat einzuholen. In der Berline GCP-Zentrale weist man die Vorwürfe zurück.

"Angst vor der Heuschrecke" titelte der "MM" 2014, als die Grand City Property die Wohntürme am Neckar mit samt der 800 Wohnungen erwarb. "Die wollen doch nur Geld rausziehen", fürchteten Bewohner damals. Jetzt sehen sie sich bestätigt. Zwischen 40 und 100 Euro sollen etliche Haushalte ab Dezember mehr bezahlen, sprechen Betroffene über helle Aufregung unter den Mietern.

Hunderte Verfahren

Neckarufer-Nord-Bebauung Das erste Hochhaus wurde 1977 bezogen, 1982 wurde das dritte und letzte Gebäude bezugsfertig. Nach Konkurs des Bauherrn Neue Heimat gingen die Häuser an die englische Firma Lonrho, danach an die Firma Hahn, die 1997 insolvent war. Im Zuge der vielen Eigentümerwechsel sank die Wohnqualität. Anfang 2007 wurden die Hochhäuser erneut verkauft. Neuer Besitzer: der US-Finanzinvestor Blackstone. 2013: Blackstone verkauft die Hochhäuser (Neckarpromenade 9, 15 und 25) an die Grand City Property Ltd. Betroffen sind rund 800 Wohneinheiten und über 650 Stellplätze mit einem jährlichen Mietvolumen von 3,7 Millionen Euro. Eine Mieter-Interessengemeinschaft gab 1998 unter anderem wegen der Nebenkostenabrechnungen auf. aph

"Was unseren Anwälten auf den Tisch flatterte, schlägt dem Fass den Boden aus", zeigt sich der Vorsitzende des Mietervereins Mannheim, Gabriel Höfle über die Vermieterin erzürnt: "Mieterhöhungsverlangen von teilweise über 15 Prozent sind für uns nicht nachvollziehbar!" Bereits in den letzten Jahren habe es hunderte von Mieterhöhungsverfahren gegeben, die von der Voreigentümerin betrieben wurden, mit rechtskräftigen Urteilen. Die Auffassung des Mietervereins sei dabei durch das Amtsgericht und das Landgericht Mannheim bestätigt worden. Ein Knackpunkt: die Obergrenze des Mietspiegels als Richtgröße heranzuziehen. Dies, so der Mieterverein, sei nur dann gerechtfertigt, wenn sowohl die Wohnlage, als auch die Wohnungsausstattung überdurchschnittlich seien und die Positiv-Merkmale die Negativ-Merkmale deutlich überwiegen würden. Allenfalls bei Wohnungen in den höheren Geschossen könne ein geringer Zuschlag zum Mittelwert gerechtfertigt sein.

Jeder Fall wird geprüft

"Mit der Neckarwiese vor der Haustür kann man sicher nicht von einer Top-Wohnanlage sprechen", ärgert sich indes Betroffene. Die Stadt selber aber schätzte die Wohnanlage 2009 aufgrund einer Untersuchung als gut ein. Nun sind Mieter von Sozialwohnungen ebenfalls von der Erhöhung betroffen.

Allerdings seien nur einige Mieten in der Neckarpromenade angepasst worden - "und zwar in solchen Fällen, in denen die Mieten bisher weit unterhalb des ortsüblichen Vergleichswertes lagen", sagt GCP-Sprecherin Katrin Petersen auf "MM"-Nachfrage: "Jeder einzelne Fall wurde von uns sorgfältig geprüft und entspricht dabei nicht nur dem gesetzlichen Rahmen, schöpft diesen noch nicht einmal voll aus, sondern bleibt im Gegenteil insgesamt unterhalb den möglichen Grenzen". In allen Fällen habe es länger als vier Jahre keine Erhöhung gegeben. Die bisherigen Mieten würden deutlich unter dem ortsüblichen Vergleichswert liegen. Petersen: "Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung des Mietzins entspricht dem üblichen Vorgehen von jeder Hausverwaltung". Im Übrigen investiere GCP kontinuierlich in das Objekt, zum Beispiel im Bereich der Wohnungen, Fenster, Treppenhäuser und Fassaden. Ein Sicherheits- und Reinigungskonzept sei installiert worden. GCP biete persönlichen Mieterservice an.

"Von Anfang an", betonte die Sprecherin, "wurde investiert, mit dem Ziel, dort langfristig für eine weitere Verbesserung zu sorgen. Diese Strategie wird auch in Zukunft fortgeführt. Keine dieser bereits getätigten Investitionen wurde auf die Mieten umgelegt."

"Rein renditeorientiert"

Der stellvertretende Vorsitzende des Mietervereins, Rechtsanwalt Alexander Sauer, rät derweil den Mietern, die ihnen zugegangene Mieterhöhung fachmännisch prüfen zu lassen. Der Mieterverein selbst hat bereits Info-Schreiben vor Ort verteilt. "Wir überprüfen auch, ob wir zeitnah zusätzlich zu einer Veranstaltung einladen", sagt Gabriel Höfle und ist sich sicher, dass der Mieterverein sich in Zukunft häufiger mit derartigen Praktiken beschäftigen darf: "Vermietungsgesellschaften wie die Grand City agieren rein renditeorientiert und versuchen, mit allen Methoden ihre Gewinne zu maximieren!".