„Höchste Zeit, dass es los geht“

Lange geplant, zwei Mal verschoben - jetzt beginnen die Arbeiten für die "neuen Planken" also doch: "Am 1. März starten wir", verkündete Baubürgermeister Lothar Quast am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im neuen Info-Büro in O 2. Und Lutz Pauels, der Chef der Werbegemeinschaft, brachte die Stimmung unter den Einzelhändler an Mannheims Einkaufsmeile Nummer eins mit einem knappen Satz auf den Punkt: "Höchste Zeit, dass es endlich los geht."

Beeindruckende Zahlen

Ein Mammut-Projekt, das belegen allein schon die nackten Zahlen: Zwei Jahre lang geht es nun darum, fast 21 000 Quadratmeter Fläche zu bepflastern, 6300 Quadratmeter Gleisanlagen erneuert die RNV und verlegt dabei 1500 Meter Schienen, vier Weichen und drei Kreuzungen müssen ausgetauscht werden, sämtliche drei Planken-Haltestellen werden barrierefrei. Die MVV geht derweil in den Untergrund und versenkt dort 1640 Meter Gas-, Wasser- und Fernwärme-Rohre und an die sechs Kilometer Stromkabel.

Alles zusammen skizzierte Quast als "herausragendes Zukunftsprojekt", das den Handel in der City weiter stärke - "wir setzen hier Maßstäbe", versprach der Bürgermeister. Und das eben auch, wenn es darum gehe, Anlieger und Besucher so wenig wie nur irgend möglich durch die Bauarbeiten zu belästigen: "Wir bauen zusammen mit den Partnern RNV und MVV in 23 einzelnen Baufeldern, jedes davon ist zwischen 110 und maximal 170 Meter lang und dauert zwischen vier und acht Wochen", versuchte Quast die Bedenken der Bürger, man habe es hier mit einer einzigen Großbaustelle zu tun, zu zerstreuen.

Alle 50 bis 60 Meter können Fußgänger während der Bauzeit von der P- auf die O-Seite der Planken und umgekehrt wechseln, sämtliche Geschäfte, Lokale, Praxen, Büros und Wohnungen sollen dabei zu jeder Zeit erreichbar bleiben. "Dieses Signal ist uns ganz wichtig", unterstrich Lutz Pauels noch einmal. Die Stadt will es mit einer groß angelegten Image- und Informationskampagne bis weit hinaus in die Region senden - und auch für die Anlieger werde es, so sicherte der Bürgermeister zu, "für jedes einzelne Baufeld immer 14 Tage im Voraus umfassende Info-Veranstaltungen" geben. Dort erfahren sie dann beispielsweise, was Martin in der Beek, der Technische Geschäftsführer der RNV, mit seinen Teams vorhat: "Die Schienen und Fahrdrähte haben inzwischen mehr als 30 Jahre auf dem Buckel, die Haltestellen sind nicht barrierefrei - wir müssen das jetzt machen." Los geht es auf der Wasserturmseite, von da arbeiten sich die Bautrupps vor Richtung Paradeplatz. Ab März und bis November verkehren daher keine Bahnen auf den Planken, Umleitungen sind eingetaktet (siehe unten stehenden Artikel): "Auf einzelnen Linien kann die Fahrt teilweise etwas länger dauern, der Paradeplatz ist aber über die Breite Straße und der Wasserturm über den Ring erreichbar." Die Einkaufsmeile sei schließlich eine Hauptschlagader für den ÖPNV - 54 000 Menschen steigen dort täglich ein und aus, "das ist quasi jeder fünfte Fahrgast".

"Ohne Kanten"

Die Haltestellen dort werden dank erhöhter Bahnsteige oder Leitstreifen für Sehbehinderte barrierefrei - "Kanten hin zu den Geschäften gibt es aber nicht, sie neigen sich zu den Ladenzeilen hin". Florian Pavel von der MVV arbeitet mit seinen Teams "unterirdisch". Sein Unternehmen erneuere sämtliche Leitungen - "da müssen wir künftig nicht so schnell wieder den Boden aufreißen für die Wartung". Nicht nur Lutz Pauels hörte das gern.