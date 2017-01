Hochzeit am Tag der Liebenden

Das alte Rathaus: Hier kann man am Valentinstag heiraten. © Archiv

Valentinstag - der Tag der Liebenden: Aus diesem besonderen Anlass bietet das Standesamt Mannheim am Dienstag, 14. Februar, - außerhalb der üblichen Trautage - auch einen besonderen Service für Paare, die den Bund fürs Leben schließen wollen. Eheschließungen im "Alten Rathaus" in F 1 am Marktplatz sind daher am Valentinstag möglich.

Service mit Blumengruß

Da dienstags der Markt vor dem Gebäude seine Stände aufgebaut hat, gibt es für jedes Brautpaar, das sich an diesem Tag traut, sogar noch extra einen kleinen Blumengruß. Den spendieren die Blumenhändler auf G 1 als besondere Aufmerksamkeit - sozusagen als Symbol des Valentinstags.

Für Kurzentschlossene sind am Dienstag, 14. Februar, noch fünf Termine zwischen 9.30 und 13.15 Uhr frei. Wer sich also noch ein Herz fassen will, sollte sich jetzt schnell beim Standesamt in K 7 melden. Für Eheschließungen von A bis K - entscheidend ist der Name des Mannes - sind die zuständigen Mitarbeiter dort unter Tel. 0621/293-3107 oder -3108 zu erreichen, bei den Buchstaben L bis Z wählt man die Telefonnummer 0621/2093-3104 oder -3105. red