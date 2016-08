Hörerlebnisse sichtbar gemacht

Schlagzeuger Daniel Fleischmann (l.) und Komponist Peter Seiler am Keyboard beim Livekonzert in der Klangoase im Luisenpark.

Schon eine Stunde vorher waren alle Liegestühle und zusätzlichen Stühle besetzt, viele weitere Zuhörer standen, sassen oder lagen auf dem Boden: Großer Andrang gestern Morgen im Luisenpark, wo Komponist Peter Seiler zum 20-jährigen Bestehen seiner Klangoase dort vor großer Kulisse live spielte - und das am Nachmittag wiederholte.

"Der Fluch ist besiegt!" Strahlend freut sich Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch über den strahlenden Sonnenschein, denn bisher hatte es bei Live-Auftritten von Seiler im Park sehr oft geregnet. Aber nun sind alle bester Laune und dankbar, dass Költzsch die Idee für solch eine Einrichtung 1995 von der Internationalen Gartenbauausstellung in Stuttgart mitbrachte. Seinem damaligen Mitarbeiter Oskar Sand, Gartenplaner Bruno Leipacher, dem früheren Chefgärtner Jürgen Wünnenberg und Fotograf Thomas Henne, der Seiler empfahl, dankt Költzsch besonders - und natürlich dem Komponisten selbst. "Er hat die Klangoase zu seinem Kind gemacht, er ist ein echter Glücksfall für uns", so Költzsch unter dem Beifall der Parkbesucher über Seiler.

Oboe und Schlagzeuggewitteer

Der greift zunächst alleine in die Tasten seines Keyboards. Sanft streichen die Finger darüber, dann immer schneller, aus leisen werden kraftvolle Töne. "Silent Leaves" heißt der Titel. Neun mal täglich ist er aus den Lautsprechern der Klangoase zu hören, in den letzten 20 Jahren 27 000 Mal, rechnet Seiler eindrucksvoll vor.

Und all die beruhigenden, romantischen Hörerlebnisse, die man in dieser grünen Oase hat - ihre Instrumentierung wird nun plötzlich sichtbar, wenn Seiler mit seinen Musikerkollegen auftritt, etwa Erika Rampin Seilers für Oboe komponierte Melodie mit dem Titel "Schilfrohr" interpretiert. Da kann man die Augen schließen, da Gedanken entschweben lassen. Wenn der Komponist und Keyboarder gemeinsam mit Daniel Fleischmann an den Drums loslegt, glaubt man, ein ganzes Orchester zu hören. Anfangs streichelt Fleischmann nur die Becken, lässt sie ganz sanft vibrieren, die vermischen sich mit sphärenhaften Klängen Seilers, doch dann schwellen Schlagzeuggewitter und Keyboard immer mehr an, und das Werk wird zur lautstarken Hymne.

Für ein besonderes, gar bejubeltes Hörerlebnis sorgt Rolf Hofmann mit seinem Didgeridoo - das bei der Hitze besonders schwer zu blasen. ist. Dazwischen erklingen nicht zum Klangoasen-Repertoire gehörende Titel aus Seilers aktuellen Album "Ride to Matlacha", und am Ende schlägt er den musikalischen Bogen von Bonn bis Buenos Aires - mit Auszügen aus Beethovens "Freude schöner Götter Funken" bis zu einem von ihm komponierten Tango, den Rosa Omenaca Prado singt.