Hundeerziehungsberater Holger Schüler wird "Sterntaler"-Botschafter

Mannheim. Nein, Holger Schüler hat es sich nicht leicht gemacht, als er davon hörte, dass er Botschafter der "Sterntaler" werden könne. Das Wort Kinderhospiz habe zunächst Ängste ausgelöst, gibt der aus TV und Bücher bekannte Hundeerziehungsberater offen zu - gerade auch, weil er selbst Kinder habe. "Ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen für die Entscheidung und war mehrfach Gast der "Sterntaler" in Dudenhofen. Und dann habe er "aus ganzem Herzen" zugesagt: "Ich habe ganz wunderbare Menschen dort kennengelernt, Kinder, Eltern und das ganze Team. Ich bin sehr warm aufgenommen worden." Bei der Hundefachmesse "DOG" auf dem Mannheimer Maimarktgelände haben "Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann und Pressesprecher Linnford Nnoli dem aus Worms stammenden Hundeexperten am Samstag die gerahmte "Botschafter"-Urkunde überreicht.

Künftig wird Schüler (48) also häufiger mit seinen beiden Chesapeake Bay Retrievern Falk (17) und Dakota (2) in der alten Mühle in Dudenhofen vorbeikommen. Schon in einem "früheren Leben als Physiotherapeut" habe er mit Schwerkranken gearbeitet, erzählt Schüler. Auch Tod und Sterben schrecken ihn nicht: "Hunde kommen und gehen ebenfalls - das ist Teil des Lebens", sagt er nachdenklich. Botschafter sind unter anderem bereits Comedian Bülent Ceylan, die Sänger und Musiker Laith Al-Deen, Yvonne Betz, Peter Seiler sowie Schauspielerin Janina Fautz. Welche Aufgabe hat ein "Sterntaler"-Botschafter? "Ein Botschafter soll für uns und unsere Kinder da sein", beschreibt "Sterntaler"-Nnoli, "uns besuchen, wenn er Zeit hat." Außerdem soll er die Idee des Kinderhospiz nach außen tragen und helfen, die Einrichtung und die Menschen, die dort arbeiten, bekannter zu machen - und Ängste abzubauen. miro