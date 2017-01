Hussel schließt nach fast 61 Jahren

Am 1. September 1956 eröffnete Hussel seine Confiserie-Filiale in R 1 - heute, nach fast 61 Jahren, geht diese lange Geschichte nun zu Ende: Der Laden schließt, und mit ihm ein weiteres traditionsreiches Geschäft in der Breiten Straße. Aus "betriebswirtschaftlichen Gründen" gebe man den Standort auf, so heißt es aus der Hagener Zentrale der Süßwaren-Kette, die seit 2014 zur Douglas-Holding gehört.

Drei Mitarbeiter betroffen

Für viele Mannheimer gehörte die "süße Ecke" am Marktplatz seit Jahrzehnten einfach zum vertrauten Straßenbild, man kaufte Pralinen und Schokolade, Konfekt oder "Gutsel". Wer auch künftig darauf nicht verzichten will, muss auf die Planken nach O 2 oder an den Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof ausweichen. Beide Filialen betreibt das Unternehmen auch weiterhin. Von der Schließung sind drei Mitarbeiter betroffen, nach Angaben einer Unternehmenssprecherin werden sie auf die umliegenden Confiserien verteilt.

Was aus dem Standort in R 1 wird, muss sich zeigen, nach Informationen des "MM" soll es für die Fläche Interessenten aus der Gastronomie geben. scho