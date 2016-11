Der diesjährige Weihnachtsmarkt am Wasserturm beginnt am Mittwoch, 23. November. 200 festlich geschmückte Hütten laden täglich von 11 bis 21 Uhr zum Bummeln ein, dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm, den beliebten Sonderstand "Informieren und Helfen" und Leckereien. Für kleine und große Kinder drehen sich Karussells, und am Wochenende schaut der Weihnachtsmann zum Foto-Shooting vorbei. Der Weihnachtsmarkt ist gut erreichbar: Reisebusse können am Friedensplatz oder am Busbahnhof parken, Autos in den Tiefgaragen direkt unter dem Weihnachtsmarkt. Vom Hauptbahnhof sind es nur sieben Minuten zu Fuß oder drei Minuten mit der Stadtbahn. has