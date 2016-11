„Ich bereue überhaupt nichts im Leben“

Schlagersängerin Michelle (l.) spricht im Rosengarten mit "MM"-Reporterin Angela Boll über den Alltag auf Tour, ihr Wohlfühlgeheimnis und über ihre drei Töchter. © Blüthner

Fröhlich, frisch frisiert und gepudert - so taucht Schlagersängerin Michelle im Rosengarten zum Interview auf. Diesmal steht die 44-Jährige allerdings nicht auf der Bühne. Erst am 3. März singt sie wieder in Mannheim, möchte dann auf ihrer Tournee den Mozartsaal füllen und - wie die Künstlerin selbst sagt, ihr Publikum berühren. Nun aber kommt sie einfach so zum Plaudern vorbei.

Strahlend empfängt sie ihre Gesprächspartnerin, lässt sich entspannt aufs Sofa fallen und würde zu gern was über Mannheim erzählen . . . - aber: "Ich kenne die Stadt eigentlich gar nicht", sagt sie und zuckt mit den Schultern: "Sicher, ich bin hier schon häufig aufgetreten, aber auf Tour lerne ich leider nichts von meiner Umgebung kennen - nur die Bühnen und die Hotels."

Tochter hat Musik im Blut

Michelle Michelle wurde am 15. Februar 1972 in Villingen-Schwenningen geboren. Ihr bürgerliche Namen ist Tanja Hewer.

geboren. Ihr bürgerliche Namen ist Tanja Hewer. Schon mit 14 Jahren sang sie in einer Band.

sang sie in einer Band. Schlagersängerin Kristina Bach entdeckte Michelle beim Südwestrundfunk und verhalf ihr auf die große Bühne.

entdeckte Michelle beim Südwestrundfunk und verhalf ihr auf die große Bühne. 2001 vertrat Michelle beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen mit dem Titel "Wer Liebe lebt" Deutschland und landete auf dem achten Platz.

in Kopenhagen mit dem Titel "Wer Liebe lebt" Deutschland und landete auf dem achten Platz. 2011 und 2012 war Michelle Mitglied in der Jury der RTL-2-Sendung "My Name is" .

. Von Januar bis Mai 2016 saß sie in der Jury der 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" .

. Michelle war zwei Mal verheiratet und hat drei Töchter.

und hat drei Töchter. Am 3. März tritt Michelle im Mannheimer Rosengarten auf. Tickets gibt's unter Tel.: 0621/10 10 11.

Alles laufe in solchen Zeiten sehr geregelt ab, erzählt sie, statt Besichtigungstouren bevorzugt die Mutter von drei Töchtern gerade dann viel Schlaf. "Ich liebe es, mich nach einem Konzert gemütlich ins Bett zu kuscheln", schwärmt die zierliche Blonde und mummelt sich noch ein bisschen tiefer ins Sofa. Überhaupt habe sie gerade auf Tour das Bedürfnis, es sich gemütlich zu machen. "Deshalb gehe ich auch schon immer vor dem Konzert ins Hotel, öffne meinen Koffer und verteile alles." Zum Ritual gehöre es auch, täglich mit der achtjährigen Tochter Mia zu skypen. Die Möglichkeit, mit Kamera über das Internet zu telefonieren, findet Michelle "ganz toll". Ihre Kinder seien es zwar gewöhnt, dass die Mama auch mal länger weg sei, "aber es tut uns gut, wenn wir uns trotzdem auch sehen können."

Mias Schwestern Celine (19) und Marie (16) sind dagegen schon selbst viel unterwegs. "Celine macht eine Theaterausbildung und ist bald fertig", berichtet Michelle stolz über ihre Tochter aus erster Ehe. Die 16-Jährige Marie hat nicht nur eine Sängerin zur Mama, sondern mit Matthias Reim auch einen Schlagerstar zum Papa: "Es war von Anfang anklar, dass sie Musik im Blut haben wird." Und wie sich diese Gene auswirken, hat Michelle erst kürzlich bei einem Konzert in Köln staunend miterlebt. "Ich bin vor 25 000 Leuten aufgetreten und plötzlich tippt sie mir auf die Schulter und sagt: ,Ich will auch mal'. Nur zögerlich habe sie das Mikro weitergereicht, erzählt Michelle, vermutete, es könnte Ärger mit dem Veranstalter geben. Aber: "Es war toll. Sie hat alle mitgerissen." Michelle in der Nebenrolle - sicher eine ungewohnte Situation? "Wenn meine Tochter loslegt, trete ich gerne zur Seite. Ich muss sagen, sie macht das wirklich super. Es ist ihr Leben, das spüre ich." Angst, dass Marie den Erwartungen der Öffentlichkeit nicht gerecht werden könnte, habe sie nicht. "Ich kann sie davor nicht bewahren. Sie muss ihre Erfahrungen selbst machen, und an jeder einzelnen wird sie wachsen", ist sich die 44-jährige Michelle sicher.

Spricht sie da aus ihrem eigenen Leben? Viele Hochs und Tiefs hat die Sängerin bereits durchlebt, stand dabei immer unter Beobachtung der Medien. 2003 erlitt sie einen Schlaganfall, auch angebliche Depressionen gingen durch die Presse, ebenso die Trennung von Ehemann Nummer eins. Es folgte die Liebe mit Matthias Reim, das Aus nach zwei Jahren, 2007 die zweite Ehe, dann die zweite Scheidung. Zwischendurch der Abschied aus der Schlagerwelt und 2009 die erfolgreiche Rückkehr.

"Ich würd' es wieder tun" lautet jetzt der Titel ihres aktuellen Albums. Stimmt das denn? Bereut sie nichts? "Überhaupt nichts", sagt sie. "Natürlich habe ich Fehler gemacht. Aber auch die waren wichtig für mich und für mein weiteres Leben. Deshalb bereue ich sie nicht."

Voller Tatendrang arbeitet sie nun an der Tour, wird bald wieder viele Abende hintereinander auf der Bühne stehen - und, so bringt es das Showgeschäft mit sich - perfekt aussehen müssen. Viel Gemüse esse sie, kaum Fleisch, auch Alkohol trinke sie nur selten, erzählt sie auf die Frage nach dem Geheimtipp. "Aber das mache ich alles nicht, um schlank zu sein, sondern, weil ich merke, dass es mir so viel besser geht."

Wohltuend seien auch andere Grundsätze: nein zu Käsespätzle, ja zu Dinkelnudeln und auf jeden Fall manchmal Schokolade. Spezielles Sportprogramm? Fehlanzeige. "Was ich für eine Tour brauche, ist Energie und Konzentration, und deshalb gehe ich einfach früh schlafen." Alles wirkt federleicht bei Michelle - und bei 1,56 Meter Größe und einem kontinuierlichen Gewicht von 45 Kilo sieht es wahrlich auch so aus.

Bleibt noch eine saisonbedingte Frage offen: Was macht Michelle an Weihnachten? "Ich feiere mit meinen Töchtern. In diesem Jahr sorgt zum ersten Mal Celine für das Menü. Ich bin sehr gespannt", versprüht die Sängerin weihnachtliche Vorfreude. Natürlich werde sie auch in diesem Advent so wie in jedem Jahr backen und basteln: "Das gehört für mich einfach dazu seit ich Kinder habe."