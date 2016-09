„Ich bin nicht der Täter“

Er war's nicht. Daran lässt der 26-Jährige keinen Zweifel. "Ich bin freizusprechen", erklärt er gestern sehr entschieden beim Prozessauftakt am Landgericht. Doch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeichnen ein anderes Bild.

Totschlag lautet der Vorwurf gegen den Germanistik-Studenten. Er soll Ende Dezember 2015 im Böschungsbereich des Neckarufers, nahe der Dieselstraße, seine 31-jährige Nachbarin zuerst mit dem Messer attackiert und dann mehr als zehn Mal mit einem faustkeilähnlichen Stein auf sie eingeschlagen haben. Dann, so verliest es Oberstaatsanwalt Oskar Gattner aus der Anklage, "versenkte er die noch lebende Frau im Neckar". An den Folgen eines schweren Schädelhirntraumas und durch Ertrinken sei die Frau gestorben. Ihre Leiche wurde am 24. Januar 2016 in Südhessen aus dem Rhein geborgen.

Nichts habe er damit zu tun, stellt der junge Mann den Ausführungen des Staatsanwalts entgegen. In der Anklage würden offensichtliche Tatsachen verdreht, behauptet er: "Das muss ein psychisch Gestörter getan haben." Und wer das sein könnte, ahnt er bereits - und bringt seinen ehemaligen Vermieter ins Spiel. Beim Einzug in die Wohnung im Jungbusch habe der ihn nämlich vor der Getöteten gewarnt, sie als Frau beschrieben, die andere Bewohner des Hauses belästigt, sehr laut sei. "Für ihn hat sie eine Gefahr dargestellt. Ich hatte keinen Bezug zu ihr und keinen Grund, sie zu töten."

Welche Rolle spielt der Vermieter?

Während der Angeklagte die Erklärung abgibt, verdeckt er sein Gesicht mit einem Aktendeckel. "Unschuldig" ist darauf zu lesen - in Großbuchstaben. Er wirkt angespannt, zittert. Dennoch antwortet er auf Nachfragen des Richters mit sehr gewählten Worten, weiß sich auszudrücken, seine Sicht der Dinge darzulegen. So kann er auch erklären, warum ausgerechnet er in Verdacht geriet. Jemand habe bewusst Spuren von ihm am Tatort hinterlassen. Kleidung, die er weggeworfen habe, sei vom wahren Täter aus der Mülltonne gefischt und zum Neckarufer gebracht worden. "Perfektes Material" sei das gewesen.

Am Mittag legt der Angeklagte den Sichtschutz ab. Seine dunklen Haare hat er zu einem Zopf gebunden, sichtlich entspannter beantwortet er nun die Fragen zu seinem Lebenslauf. "Wir waren eine glückliche Familie", erzählt er. Bei Darmstadt wächst er auf, die Mutter Bankkauffrau, der Vater Ingenieur. Erst als die Eltern von seinem Cannabiskonsum erfahren hätten, sei es zu Verwerfungen gekommen, schildert er. Mit 19 zieht er aus - im Streit. Und obwohl er, wie er sagt, schon damals "im Kopf" weiß, dass es irgendwann einmal ohne Drogen gehen muss, kifft er weiter. 2013 landet er in Mannheim. Nach einem weiteren Drogenabsturz zieht er in das Haus im Jungbusch ein, direkt neben die Wohnung des Opfers. Viel habe er nicht mit ihr zu tun gehabt. Dass sie ein problembehaftetes Leben führte, habe er aber mitbekommen. Im Dezember 2015 sei er aus dem Haus ausgezogen, beflügelt vom neuen Studium in Heidelberg habe er ein neues Leben beginnen wollen.

"Er war einer der anständigsten Mieter, die ich je hatte", schwärmt der Hausbesitzer kurz darauf im Zeugenstand. Nichtsahnend, dass der Angeklagte ausgerechnet ihn mit der Tat in Verbindung bringt. "Ein zuvorkommender und freundlicher Mensch. Er hat viel Sport gemacht. Das hat mir imponiert", betont er. Als der Richter ihm mit dem Verdacht konfrontiert, sucht er nach Worten: "Ich kann nicht glauben, dass er das gesagt hat", reagiert er geschockt, weist vehement jegliche Verbindung mit der Tat von sich.

Der Angeklagte verfolgt die Befragung des Zeugen konzentriert, macht Notizen, hält Rücksprache mit seinen Anwälten. Seine Unsicherheit scheint verflogen. Am Mittwoch geht der Prozess weiter.